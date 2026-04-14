Ειδήσεις | Διεθνή

Μερτς σε Νετανιάχου: «Τερματισμός των μαχών στον Λίβανο και έναρξη συνομιλιών»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μερτς σε Νετανιάχου: «Τερματισμός των μαχών στον Λίβανο και έναρξη συνομιλιών»
Μπενιαμίν Νετανιάχου και Φρίντριχ Μερτς / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Δεν πρέπει «να υπάρξει οποιαδήποτε de facto προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης», σύμφωνα με τον Γερμανό κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Παρότρυνση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να διατάξει να λάβουν τέλος οι μάχες στον νότιο Λίβανο και να αρχίσει απευθείας ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη λιβανική κυβέρνηση, απηύθυνε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον κ. Νετανιάχου, ο κ. Μερτς εξέφρασε εξάλλου τη «βαθιά ανησυχία» του για την εξέλιξη της κατάστασης στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και υπογράμμισε πως δεν πρέπει «να υπάρξει οποιαδήποτε de facto προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης», σύμφωνα με τον Γερμανό κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε ακόμη στον Ισραηλινό ομόλογό του ότι η «η Γερμανία είναι διατεθειμένη να συνεισφέρει στο να είναι εγγυημένη η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ», όμως μόνο μετά «τον τερματισμό των εχθροπραξιών» και «υπό τον όρο ότι συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις», πάντα σύμφωνα με την ενημέρωση του εκπροσώπου του καγκελάριου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Μπενιαμίν Νετανιάχου
Ισραήλ
Φρίντριχ Μερτς (Friedrich Merz)
Γερμανία
Λίβανος
Στενά του Ορμούζ
