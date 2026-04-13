Ειδήσεις | Διεθνή

Ισραήλ: Ο πρεσβευτής της Ιταλίας κλήθηκε για εξηγήσεις μετά τα σχόλια Ταγιάνι για τα πλήγματα στον Λίβανο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ισραήλ: Ο πρεσβευτής της Ιταλίας κλήθηκε για εξηγήσεις μετά τα σχόλια Ταγιάνι για τα πλήγματα στον Λίβανο
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτίμησε ότι η χώρα του, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, προκάλεσε στο ιρανικό καθεστώς “το πιο σκληρό πλήγμα” στην ιστορία του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτίμησε ότι η χώρα του, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, προκάλεσε στο ιρανικό καθεστώς “το πιο σκληρό πλήγμα” στην ιστορία του, κατά την έναρξη σήμερα το βράδυ των εκδηλώσεων στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

“Έχουμε καταφέρει στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς το πιο σκληρό πλήγμα στην ιστορία του”, δήλωσε ο Νετανιάχου στη διάρκεια τελετής στο μνημείο του Γιαντ Βασέμ στην Ιερουσαλήμ, η οποία μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

“Αν δεν είχαμε ενεργήσει τα ονόματα Νατάνζ, Φορντό, Ισφαχάν και Παρσίν πιθανότατα θα είχαν μείνει στη μνήμη με αιώνιο τρόμο, ακριβώς όπως το Άουσβιτς, το Τρεμπλίνκα, το Μαϊντάνεκ και το Σομπιμπόρ”, εκτίμησε ο ίδιος συγκρίνοντας ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις με ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.

«Αλλά ενεργήσαμε (...) με την ιστορικά πρωτοφανή συνεργασία με τον πρόεδρο Τραμπ και τις ΗΠΑ. Αυτή την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, θα το θυμόμαστε αυτό”, υπογράμμισε ο Νετανιάχου.

Το Ισραήλ τιμά την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος από σήμερα το βράδυ ως αύριο Τρίτη, στη μνήμη των έξι εκατομμυρίων εβραίων που δολοφονήθηκαν από τους ναζί στη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. Κάθε χρόνο οι επίσημες τελετές οργανώνονται τον Απρίλιο ή τον Μάιο με βάση το εβραϊκό ημερολόγιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Ισραήλ
Ιταλία
Λίβανος
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider