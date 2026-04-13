Ντεμαράζ για S&P 500 και Nasdaq - Η Wall Street «ποντάρει» σε λύση στο Ιράν

Ανέβασε σημαντικά στροφές στο φινάλε η συνεδρίαση της Δευτέρας στην Wall Street, με τους επενδυτές να αφήνουν πίσω τους το αρνητικό ξεκίνημα στον απόηχο της είδησης πως από σήμερα ξεκίνησε ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και να δείχνουν αισιοδοξία πως κάτι καλό τελικά θα προκύψει ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για να δωθεί λύση στο αδιέξοδο της Μέσης Ανατολής.

Συγκεκριμένα, ο S&P 500 διαπραγματεύτηκε με άνοδο 1,3% στις 6.887 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κέρδισε 1,23% κλείνοντας στις 23.183 μονάδες. Ο Dow Jones κατέγραψε τα μικρότερα κέρδη, προσθέτοντας πάνω από 300 μονάδες ή 0,63% στις 48.219 μονάδες.

Στο ταμπλό, ήταν τα βαριά ονόματα της τεχνολογίας που έδωσαν ώθηση στην ευρύτερη αγορά, με τις μετοχές λογισμικού όπως η Oracle και η Palantir Technologies να σημειώνουν άνοδο 11% και 3% αντίστοιχα.

Ο λόγος της ανόδου στο φινάλε σχετίζεται και με την πιο πρόσφατη δήλωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πως δέχθηκε τηλεφώνημα «από την άλλη πλευρά», προσθέτοντας πως το Ιράν «θέλει διακαώς να κάνει μια συμφωνία».

Πριν από αυτή την είδηση, η ανακοίνωση Τραμπ πως θα ξεκινούσε από σήμερα ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, μετά το ναυάγιο των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν το Σαββατοκύριακο, είχε «μουδιάσει» την αγορά με την γνωστή αβεβαιότητα να πλανάται ξανά επάνω από την Wall Street. Η απειλή Τραμπ πως θα αφάνιζε κάθε ιρανικό πλοίο που θα εμφανίζονταν στην αποκλεισμένη περιοχή, δεν βοήθησε επίσης ιδιαίτερα στην διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος.

Οι μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και την Τουρκία θα συνεχίσουν τις συνομιλίες με τα δύο έθνη τις επόμενες ημέρες, ανέφερε το Axios, επικαλούμενο μια περιφερειακή πηγή και έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Την ίδια ώρα, σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, η Wall Street Journal γράφει ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιθέσεων, επικαλούμενη αξιωματούχους που γνωρίζουν την κατάσταση.

«Οι επενδυτές επιστρέφουν τώρα στο σημείο μηδέν προσπαθώντας να επανεκτιμήσουν την δίκαιη αποτίμηση των μετοχών, τώρα που είναι σαφές ότι δεν υπάρχει τέλος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Κλαρκ Μπέλιν, πρόεδρος και επικεφαλής επενδύσεων στην Bellwether Wealth. «Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειδί για τις τιμές του πετρελαίου και το συνολικό κλίμα της αγοράς, και είναι σαφές ότι θα υπάρξουν περισσότερες διαμάχες για αυτήν την πλωτή οδό μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυτή την εβδομάδα» τόνισε.

Οι ελπίδες για ένα γρήγορο τέλος του πολέμου βοήθησαν και τους τρεις κύριους δείκτες να καταγράψουν την καλύτερή τους εβδομάδα από τον Νοέμβριο, μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 3,6% την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε περίπου 4,7%. Ο Dow σκαρφάλωσε κατά 3%.