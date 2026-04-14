«Ταύρος» ξανά η HSBC για τις ελληνικές τράπεζες - Βλέπει ισχυρό ράλι

Ταύρος ξανά η HSBC για τις ελληνικές τράπεζες. Αναβαθμίζει σε buy τη σύσταση για ΕΤΕ-ΕΥΡΩΒ. Υψηλές τιμές στόχοι.

Ελκυστικά σημεία (επαν)εισόδου στις ελληνικές τράπεζες εντοπίζει η HSBC με φόντο την ισχυροποίηση των θεμελιωδών, την περαιτέρω αύξηση των payouts και τη διεύρυνση των εργασιών σε πεδία που δημιουργούν προμήθειες (asset management - τραπεζοασφαλιστικά).

Οι αναλυτές του επενδυτικού οίκου επισημαίνουν πως η διορθωτική κίνηση που πλέον διαμορφώνεται πέριξ του 11,5% από τα πρόσφατα πολυετή υψηλά δεν συνιστά ένδειξη αποδυνάμωσης του «story», αλλά ευκαιρία (επανα)τοποθέτησης. Προβλέπουν σε μέση ετήσια αύξηση της τάξεως του 8% περίπου σε πιστωτική επέκταση μεταξύ 2025 - 2028, με αύξηση των ενήμερων δάνειων κατά 13 δισ. ευρώ περίπου φέτος από τις τέσσερις συστημικές. Οι εκτιμήσεις τους κινούνται ελαφρώς χαμηλότερα από την καθοδήγηση των τραπεζών λόγω των αντίξοων συνθηκών που απορρέουν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Επιπλέον, οι οικονομολόγοι του οίκου διατηρούν προς ώρας σταθερή την εκτίμησή τους για επιτόκια στο 2% από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρότι οι αγορές τιμολογούν πλέον μια αύξηση επιτοκίων κοντά στις 70 μονάδες βάσης στο επόμενο εξάμηνο. Δεδομένης της θετικής ευαισθησίας των ελληνικών τραπεζών στα υψηλότερα επιτόκια, αυτό θα μπορούσε να συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 4% - 7% στις εκτιμήσεις της HSBC για τα κέρδη του 2027, οι οποίες επί του παρόντος δεν ενσωματώνουν μεταβολή επιτοκίων. Οι τράπεζες που αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερο είναι η Πειραιώς και η Εθνική, λόγω της υψηλότερης ευαισθησίας των ισολογισμών τους στις μεταβολές των επιτοκίων.

Όπως σημειώνει η HSBC η ενσωμάτωση ασφαλιστικών δραστηριοτήτων ενισχύει τον ρυθμό αύξησης των κερδών (EPS CAGR ~8% για την περίοδο 2025-2028 από 4% προηγουμένως), ενώ, η απότομη κλίση της καμπύλης Euribor δημιουργεί upside risk για τα έσοδα, δεδομένης της υψηλής ευαισθησίας των τραπεζών στα επιτόκια. Τέλος, οι αναβαθμισμένοι στόχοι επιβράβευσης των μετοχών οδηγούν σε σωρευτικές αποδόσεις 19%-25% στην τριετία, τη στιγμή που η επικείμενη αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε ανεπτυγμένη δύναται να φέρει καθαρές εισροές.

Έτσι, η HSBC προχωρά σε αναβάθμιση της σύστασης για Εθνική και Eurobank σε «buy» από «hold». Στάση που εδράζεται στην δυναμική επιβράβευσης των μετόχων και στη βελτιωμένη κερδοφορία αντιστοίχως. Η Alpha ξεχωρίζει για τη δυναμική αύξησης κερδών, ενώ η Πειραιώς για την υψηλή ευαισθησία στα επιτόκια και την ελκυστική μερισματική απόδοση. Συνολικά, το προφίλ risk-reward επανέρχεται σε ελκυστικά επίπεδα για τον κλάδο.

Για την Alpha Bank η τιμή-στόχος τοποθετείται στα 4,85 ευρώ, για τη Eurobank στα 4,70 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 18,45 ευρώ και για την Τράπεζα Πειραιώς στα 11,70 ευρώ. Παράλληλα, οι αποτιμήσεις κινούνται σε επίπεδα 8-11 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη και περίπου 1-1,5 φορές τα ίδια κεφάλαια, με ROTE στη ζώνη του 12%-16% και μερισματικές αποδόσεις που ενισχύονται αισθητά τα επόμενα έτη.

Σε ό,τι αφορά την αναταξινόμηση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά, οι βραχυπρόθεσμες εκροές από δείκτες FTSE εκτιμώνται περιορισμένες, της τάξης λιγότερης από μία ημέρα συναλλαγών. Η ουσία της συζήτησης μετατίθεται στο κατά πόσο η ορατότητα των ελληνικών μετοχών θα μειωθεί σε περιβάλλον DM. Ωστόσο, οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να υπεραποδίδουν έναντι των ευρωπαϊκών, με σημαντικά ταχύτερη πιστωτική επέκταση και κερδοφορία, ενώ διαπραγματεύονται με discount της τάξης του 10%. Επιπλέον, σημαντικό ποσοστό κεφαλαίων των αναδυόμενων αγορών διατηρεί τη δυνατότητα τοποθετήσεων εκτός benchmark.