Κάλεσμα Λαβρόφ στον Ιρανό ΥΠΕΞ να μην ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες

Σεργκέι Λαβρόφ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Μήνυμα στον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί ότι είναι σημαντικό να αποτραπεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή απηύθυνε ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ και επανέλαβε την προθυμία της Μόσχας να συνεισφέρει να υπάρξει διευθέτηση.

Ο κ. Λαβρόφ «έδωσε έμφαση στη σημασία που έχει να προληφθεί η επανέναρξη των ένοπλων συγκρούσεων και για άλλη μια φορά επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της Ρωσίας να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης, στην οποία δεν υπάρχει στρατιωτική λύση», ανέφεραν οι υπηρεσίες του στο υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.

Πάντα κατά το ρωσικό ΥΠΕΞ, ο κ. Αραγτσί ενημέρωσε τον ομόλογό του για τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν το Σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντ, που τερματίστηκαν χωρίς συμφωνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Εκκαθαριστικά: Ένας στους τέσσερις πληρώνει επιπλέον φόρο 1.160 ευρώ

Στα τυφλά οι αγορές - Tο «πτυχίο» της ΕΚΤΕΡ - Tα βλέμματα στην Ουάσιγκτον

Πέτερ Μαγιάρ: Στο παιδικό του δωμάτιο είχε φωτογραφία του Όρμπαν - Δεκαετίες αργότερα, τον έριξε από την εξουσία

Σεργκέι Λαβρόφ
Ρωσία
Ιράν
Πόλεμος
Μέση Ανατολή
