Τρία τάνκερ επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ μετά την ανακοίνωση αμερικανικού αποκλεισμού

Τρία δεξαμενόπλοια επιχειρούν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ πλέοντας κοντά στις ιρανικές ακτές, τα πρώτα πλοία που προσπαθούν να περάσουν από την πλωτή οδό από τότε που οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό της.

Τρία δεξαμενόπλοια επιχειρούν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ πλέοντας κοντά στις ιρανικές ακτές, τα πρώτα πλοία που προσπαθούν να περάσουν από την πλωτή οδό από τότε που οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό της.

Το New Future, το οποίο δεν έχει σαφείς δεσμούς με το Ιράν, και το Auroura, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, άρχισαν να κινούνται βορειοανατολικά νωρίς τη Δευτέρα από τα ύδατα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων. Τα δεξαμενόπλοια μεσαίας χωρητικότητας φαίνεται να έχουν ακολουθήσει μια διαδρομή νότια του νησιού Larak του Ιράν, ένα πέρασμα που η Τεχεράνη τις τελευταίες ημέρες δήλωσε ότι τα πλοία που επιχειρούν διέλευση προς τα ανατολικά θα πρέπει να ακολουθήσουν.

Το New Future κατευθύνεται πλέον νότια στον Κόλπο του Ομάν, ενώ το Auroura παραμένει κοντά στο Larak και ταξιδεύει με μέση ταχύτητα.

Ταυτόχρονα, ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου πετρελαίου με σημαία Βιετνάμ πλησιάζει το στενό προς την αντίθετη κατεύθυνση, σε αυτό που φαίνεται να αποτελεί μια απόπειρα εισόδου στον Περσικό Κόλπο. Το NV Sunshine άρχισε να πλέει βόρεια από τα ύδατα ανοιχτά του Sohar στον Κόλπο του Ομάν αργά την Κυριακή και κατευθύνεται προς το Sharjah στα ΗΑΕ, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Οι διελεύσεις έρχονται λίγες ώρες πριν οι ΗΠΑ αναμένεται να εφαρμόσουν αποκλεισμό των περιοχών γύρω από το Στενό του Ορμούζ, μετά την κατάρρευση των συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον το Σαββατοκύριακο. Οι περιορισμοί, οι οποίοι ισχύουν για όλα τα πλοία που εισέρχονται ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια ή παράκτιες περιοχές και θα τεθούν σε ισχύ στις 10 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, (17:00 ώρα Ελλάδας) έρχονται μετά την αυστηροποίηση του ελέγχου της Ισλαμικής Δημοκρατίας επί της ζωτικής πλωτής οδού από την έναρξη του πολέμου, η οποία προκάλεσε μείωση της θαλάσσιας κυκλοφορίας.