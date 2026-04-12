Τουρκία: Συνελήφθη ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης (CHP) στην Άγκυρα

Ο υπεύθυνος για την Άγκυρα του μεγαλύτερου κόμματος της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση σήμερα στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά, αφού ολοκληρώθηκε η περίοδος της προσωρινής κράτησής του, αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ουμίτ Ερκόλ, πρόεδρος της Επαρχιακής Οργάνωσης Άγκυρας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), είχε τεθεί υπό κράτηση μαζί με άλλα οκτώ πρόσωπα στο πλαίσιο έρευνας της εισαγγελίας της Σμύρνης σχετικά με φερόμενες παρατυπίες σ' ένα συμβόλαιο ανάμεσα στο δήμο της πόλης αυτής και σε μια συνεταιριστική κατασκευαστική επιχείρηση, την Izbeton, εξηγούν οι ειδησεογραφικοί ιστότοποι T24 και Birgün.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Σμύρνης, τον οποίο επικαλούνται αυτά τα μέσα ενημέρωσης, η έρευνα αφορά «κατηγορίες για υπεξαίρεση κεφαλαίων, σοβαρή απάτη, πλαστογράφηση επίσημων εγγράφων και παράλειψη υποχρεώσεων εποπτείας».

Ο Μανσούρ Γιαβάς, ο δήμαρχος της Άγκυρας που ανήκει στο CHP, κατήγγειλε αυτή τη σύλληψη υπογραμμίζοντας σε μήνυμά του στο X πως ο Ερκόλ είναι «μια πολύ γνωστή φυσιογνωμία, με σαφή διεύθυνση και συγκεκριμένο δημόσιο ρόλο», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να διαφύγει, καμιά δυνατότητα να παραποιήσει αποδείξεις».

«Όταν ένα ένταλμα σύλληψης εκδίδεται σ' αυτές τις συνθήκες, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για δικαιοσύνη», επέμεινε.

Η τουρκική αντιπολίτευση βρίσκεται υπό πίεση μετά τη σύλληψη και την προσωρινή κράτηση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου το Μάρτιο 2025, ο οποίος δικάζεται από τις 9 Μαρτίου για διαφθορά, μαζί με 413 συγκατηγορουμένους.

Ο Ιμάμογλου, τον οποίο το CHP έχει χρίσει υποψήφιό του στις προεδρικές εκλογές που προβλέπεται να διεξαχθούν το Μάιο του 2028, θεωρούνταν φαβορί και ο μόνος ικανός να νικήσει τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2003 και επανεξελέγη το 2023.

Τέσσερις δήμαρχοι του CHP, μεταξύ των οποίων αυτός της Προύσας (βορειοδυτική Τουρκία), της τέταρτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας την οποία κέρδισε το 2024 η αντιπολίτευση, έχουν συλληφθεί μετά την έναρξη της δίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

