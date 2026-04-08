Το Μ. Σάββατο ο πρώτος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ με Ιράν - «Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ»

Την ομάδα διαπραγμάτευσής του, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, στέλνει στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες αυτό το Σαββατοκύριακο ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, προσθέτοντας ότι «ο πρώτος γύρος αυτών των συνομιλιών θα πραγματοποιηθεί το Μεγάλο Σάββατο το πρωί, τοπική ώρα, και προσβλέπουμε σε αυτές τις διαπροσωπικές συναντήσεις».

Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, μετέδωσε λίγο μετά τις 22:30 το βράδυ (ώρα Ελλάδος) το ιρανικό δίκτυο Press TV, αναφέροντας ότι ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο ανέκρουσε πρύμναν. Το πετρελαιοφόρο Auroura με σημαία Παναμά, ανέκρουσε πρύμναν στα Στενά του Ορμούζ και επιστρέφει στον Περσικό Κόλπο. Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars είχε μεταδώσει πως σταμάτησε η διέλευση δεξαμενοπλοίων από τα Στενά του Ορμούζ μετά την «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός» από το Ισραήλ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Βουδαπέστη, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, δήλωσε πριν από λίγο ότι οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης θεωρούσαν ότι η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία συμφωνήθηκε την Τρίτη, περιλάμβανε και τον Λίβανο, αλλά οι ΗΠΑ στην πραγματικότητα δεν είχαν συμφωνήσει σε αυτό. «Οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν εκεχειρία ή συνέχεια του πολέμου μέσω του Ισραήλ, δεν μπορούν να έχουν και τα δύο» ανέφερε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί.

«Η εκεχειρία δεν είναι το τέλος. Έχουμε κι άλλους στόχους να επιτύχουμε, είτε με συμφωνία είτε με επανάληψη των επιχειρήσεων» σημείωσε από την πλευρά του σε διάγγελμα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Την ίδια ώρα, στους 254 ανέρχονται οι νεκροί στον Λίβανο καθώς το Τελ Αβίβ συνεχίζει τις επιθέσεις σε Βηρυτό και νότο, δηλώνοντας ότι η εκεχειρία δύο εβδομάδων «δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο»

Διευκρινίσεις για τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, θα ζητήσουν τα ΗΑΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης δέσμευση της Τεχεράνης για παύση των επιθέσεων στην περιοχή και η «άνευ όρων επαναλειτουργία» των Στενών του Ορμούζ, όπως ανέφερε εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, ενώ τόνισε την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα αντιμετωπίζει τις ιρανικές απειλές, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης και των αντιπροσώπων της στην περιοχή.

Eξέφρασαν επίσης την άποψη ότι το Ιράν θα πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκάλεσαν οι επιθέσεις του σε κράτη του Κόλπου. Παράλληλα, ζήτησαν διευκρινίσεις από τις ΗΠΑ σχετικά με τους όρους της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός. Σε ό,τι αφορά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον κρατών του Κόλπου, απαιτείται «αταλάντευτη στάση, ιδίως για να διασφαλιστεί πως το Ιράν θα λογοδοτήσει» για τις καταστροφές και θα κληθεί να καταβάλει αποζημιώσεις, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Οι Άγιοι Τόποι των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ που βρίσκονται στην Παλιά Πόλη, συνοικία του ανατολικού τομέα της Ιερουσαλήμ, που έχει καταληφθεί και προσαρτηθεί από το Ισραήλ: το Κότελ (Τείχος των Δακρύων) για τους εβραίους, η Βασιλική του Παναγίου Τάφου, για τους χριστιανούς, και η Πλατεία των Τζαμιών, για τους μουσουλμάνους, θα ανοίξουν και πάλι αύριο ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία