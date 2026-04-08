Κλήρωση Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 4,1 εκατ. ευρώ

Οι κληρώσεις Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη (8/4), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 4.100.000 εκατ. ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ σήμερα είναι: 13,17,21, 26, 40 και Τζόκερ ο αριθμός 5.
Κλήρωση Τζόκερ: Πώς να παίξετε
Οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους:
- είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn
- είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται