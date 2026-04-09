ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Real estate χαρτοφυλάκιο αξίας 124 εκατ. σε Ελλάδα, Βαλκάνια - Assets και στρατηγική

Ισχυρή παρουσία στη διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων με χαρτοφυλάκιο συνολικής αξίας περίπου 124 εκατ. ευρώ σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία. Κτήρια διαφόρων χρήσεων και τουριστικές εκτάσεις. Τι συνέβη το 2025, ποια η στρατηγική για το 2026. Τα οικονομικά μεγέθη του real estate τομέα.

Στον λειτουργικό τομέα ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων (Real Estate), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί ισχυρή παρουσία στη διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων, διαθέτοντας ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο συνολικής αξίας περίπου 124 εκατ. ευρώ σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει κτίρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, βιομηχανικά πάρκα, καθώς και εκτάσεις σε τουριστικές περιοχές.

Όπως αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση του γκρουπ, «οι οικοπεδικές εκτάσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% του χαρτοφυλακίου και βρίσκονται σε στρατηγικά αναπτυσσόμενες περιοχές. Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου ευθυγραμμίζεται με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και το ευρύτερο στρατηγικό πλάνο του Ομίλου, με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και την ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Οι προοπτικές του τομέα Εκμετάλλευσης Ακινήτων (Real Estate) της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το 2026 και τα επόμενα έτη διαγράφονται θετικές, παρά τις προκλήσεις της διεθνούς οικονομίας. Η στρατηγική εστιάζει στη συνεχή αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου, στην αξιοποίηση υπεραξιών και στη δημιουργία σταθερών και επαναλαμβανόμενων εσόδων».

Κατά την περίοδο 2025 , η Διεύθυνση Ακινήτων υλοποίησε τις ακόλουθες βασικές στρατηγικές:

(α) Αναδιάρθρωση και αξιοποίηση χαρτοφυλακίου: Προώθηση της πολεοδομικής ωρίμανσης και αξιοποίηση μέσω πωλήσεων επιλεγμένων ακινήτων. Ενδεικτικά: ▪ Ολοκληρώθηκε η πώληση οικοπέδου στην Κασσιόπη, Βόρεια Κέρκυρα, με τίμημα 4,6 εκατ. ευρώ ▪ Ολοκληρώθηκε η πώληση οικοπέδου στη ΒΙ.ΠΑ. Θεσσαλονίκης, με τίμημα 1,95 εκατ. ευρώ.

(β) Επανασχεδιασμός χρήσεων γης και εμπορική αναβάθμιση: Αναθεώρηση χρήσεων σε ακίνητα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο εσόδων τους (π.χ. Ιωάννινα, Βόλος), με στόχο τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων. Στο πλαίσιο αυτό: ▪ Επιτεύχθηκε νέες εμπορικές μισθώσεις για το 65% της συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας του Παραλίμνιου Εμπορικού Πάρκου Ιωαννίνων, με περαιτέρω θετική εξέλιξη αναμενόμενη.

(γ) Ανάπτυξη νέων τουριστικών έργων: Πολεοδομική ωρίμανση και σχεδιασμός σύνθετων τουριστικών αναπτύξεων σε ταχέως αναπτυσσόμενες περιοχές, όπως η παραθαλάσσια πολεοδομική ενότητα 168 στρεμμάτων στην Αργολική Ριβιέρα.

(δ) Αξιοποίηση εμπορικών ακινήτων από παραχωρήσεις: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση ακινήτων που εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο μέσω συμβάσεων παραχώρησης. Ενδεικτικά: ▪ Ολοκλήρωση μισθώσεων εμπορικών χώρων της Αττικής Οδού, δημιουργώντας σταθερές ετήσιες ροές εσόδων από μισθώματα.

Τα οικονομικά μεγέθη

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο Κύκλος Εργασιών του Τομέα Εκμετάλλευσης Ακινήτων διαμορφώθηκε το 2025 σε 5,9 εκατ. ευρώ, έναντι 4,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2024. Το Προσαρμοσμένο EBITDA (EBITDA πλέον των συμπεριλαμβανομένων σε αυτό μη ταμειακών αποτελεσμάτων) διαμορφώθηκε σε 0,8 εκατ. ευρώ, έναντι μείον 0,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2024. Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε 0,9 εκατ. ευρώ έναντι 3,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2024.

Τα Κέρδη πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε 0,7 εκατ. ευρώ έναντι 2,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2024. Η μείωση οφείλεται σε μείωση των κερδών από αποτιμήσεις το 2025 σε σχέση με το 2024. Τα Κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 0,7 εκατ. ευρώ έναντι 1,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2024.

Το Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος του Τομέα Εκμετάλλευσης Ακινήτων διαμορφώθηκε σε περίπου 65,7 εκατ. ευρώ, έναντι 82,2 εκατ. ευρώ την 31.12.2024 .