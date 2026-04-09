Credia Bank: Αναβάθμιση από Moody's - Καθοριστικός παράγοντας η ΑΜΚ

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της CrediaBank προχώρησε η Moody's, κίνηση που αντικατοπτρίζει τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού της προφίλ και την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης.

Ειδικότερα, η Moody’s αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων σε «Ba1» από «Ba2», ενώ το Baseline Credit Assessment (BCA) και το Adjusted BCA ανήλθαν σε «ba3» από «b1». Παράλληλα, αναβαθμίστηκαν οι δείκτες κινδύνου αντισυμβαλλομένου (CRR) σε Baa3/P-3 από Ba1/NP, καθώς και τα Counterparty Risk Assessments σε Baa3(cr)/P-3(cr) από Ba1(cr)/NP(cr).

Στο σκέλος των κεφαλαιακών τίτλων, η αξιολόγηση του Tier 2 ενισχύθηκε σε B1 από B2, ενώ τα Additional Tier 1 (AT1) διαμορφώθηκαν σε B3(hyb) από Caa1(hyb).

Καθοριστικός παράγοντας για την αναβάθμιση αποτελεί η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ, η οποία καλύφθηκε κατά 20% από εγχώριους επενδυτές και κατά 80% από διεθνείς. Η κεφαλαιακή αυτή ενίσχυση δημιουργεί τον αναγκαίο χώρο για την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της τράπεζας.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η εξαγορά, έναντι 200 εκατ. ευρώ, ποσοστού 70% της HSBC Malta, καθώς και η προώθηση περαιτέρω στρατηγικών συνεργασιών και εξαγορών, με στόχο τη διεύρυνση του αποτυπώματος και την ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας.