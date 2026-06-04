Ευρωαγορές: Άνοδος παρά τη γεωπολιτική ένταση - Στο επίκεντρο Ιράν και Universal

Η Universal Music υποχωρεί κατά 7% καθώς η Pershing Square του Bill Ackman πωλεί το μερίδιό της μετά από αποτυχημένες εξαγορές.

Σε θετικό τέμπο κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές την Πέμπτη, παρά την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και ενώ οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τις εξελίξεις γύρω από την εκεχειρία που συμφωνήθηκε το βράδυ της Τετάρτης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κερδίζει 0,31% στις 623.16 μονάδες και ο Eurostoxx 50 προσθέτει 0,53% στις 6.085 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης προσθέτει 0,62%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημείωνει άνοδο 0,76%. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ανεβαίνει 0,10%.

Στα εταιρικά νέα, οι μετοχές της Universal Music Group σημειώνουν πτώση 7% μετά από δημοσίευματα ότι η Pershing Square πούλησε το μερίδιό της στον όμιλο, μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες εξαγοράς. Η UMG ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ότι επαναγόρασε περισσότερες από 14 εκατομμύρια κοινές μετοχές που κατείχαν διάφορα επενδυτικά κεφάλαια της Pershing Square, συνολικής αξίας 250 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο υφιστάμενου προγράμματος επαναγοράς μετοχών ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Πιέσεις δέχεται και η γαλλική Bollore, με τη μετοχή της να υποχωρεί κατά 1,6%. Σημαντικές απώλειες καταγράφει και η Nokia, με τη μετοχή της να σημειώνει κάθοδο κατά 7,7%, καθώς ο τεχνολογικός κλάδος διεθνώς βρίσκεται υπό πίεση μετά από αρκετές συνεχόμενες συνεδριάσεις ισχυρών κερδών.

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ δέχθηκε πλήγμα από το Ιράν, μία ημέρα αφότου η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πολλαπλούς ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και drones, πραγματοποιώντας παράλληλα «αμυντικά πλήγματα» στο νησί Κεσμ, στον Περσικό Κόλπο. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οι ενέργειες αυτές αποτέλεσαν απάντηση σε «απόπειρες επιθέσεων» από την Τεχεράνη.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

«Το Ισραήλ είναι έτοιμο και οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες. Το Ιράν θα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη. Φαίνεται πως το γνωρίζουν, αλλά εξακολουθούν να παίζουν με τη φωτιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ήπια υποχώρηση μετά την ανακοίνωση συμφωνίας για εφαρμογή εκεχειρίας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Η εκεχειρία προϋποθέτει την πλήρη παύση των εχθροπραξιών εκ μέρους της Χεζμπολάχ και την απομάκρυνση όλων των μαχητών της από τον τομέα νότια του Νότιου Λιτάνι. Αν και οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός και τον προηγούμενο μήνα, οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν κατά διαστήματα.

Ασία

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού υποχώρησαν την Πέμπτη, ακολουθώντας τις απώλειες της Wall Street κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ διατηρούν τις τιμές του πετρελαίου υψηλές, τροφοδοτώντας ανησυχίες για την ενέργεια και τον πληθωρισμό.

Ο Nikkei 225 σημείωσε πτώση 1,35% στις 67,470 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix αφαίρεσε 1,11% στις 3,951 μονάδες.

Ο Taiex υποχώρησε 1,68%, στις 45,677 μονάδες. Στην υπόλοιπη Ασία, ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 σημείωσε απώελεις 1,30%, ο κινεζικός CSI 300 κατέγραψε πτώση 0,58%, ενώ ο ινδικός Nifty 50 κινήθηκε χαμηλότερα κατά 0,30%.