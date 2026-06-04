Χρηματιστήριο Αθηνών: Πιέσεις στις τράπεζες «βαραίνουν» τον Γενικό Δείκτη

Με εναλλαγές προσήμου κινείται την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, καθώς η αγορά παραμένει σε απόσταση βολής από τα υψηλά έτους και οι επενδυτές τοποθετούνται επιλεκτικά.

Upd. 12:30

Με εναλλαγές προσήμου κινείται την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, καθώς η αγορά παραμένει σε απόσταση βολής από τα υψηλά έτους και οι επενδυτές τοποθετούνται επιλεκτικά. Ελλείψει ουσιαστικών εγχώριων καταλυτών, πέραν των επιμέρους εταιρικών αποτελεσμάτων, οι μεταβολές στη διάθεση ανάληψης ρίσκου στο εξωτερικό συνεχίζουν να υπαγορεύουν της κινήσεις και στο ελληνικό ταμπλό.

Εκτός συνόρων, η ανακοίνωση της εκεχειρίας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τις αγορές, με τις τιμές του Brent να υποχωρούν οριακά προς τα 97 δολάρια το βαρέλι. Από χθες, η στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα, η Wall Street διόρθωσε μετά τα αλλεπάλληλα ρεκόρ, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά 4-5 μονάδες βάσης.



Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον ιρανικού σταθμού ελέγχου στο νησί Κεσμ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, μετά από ιρανικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Αυτές οι επιθέσεις ενισχύουν τις αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι εφικτό να υπάρξει σύντομα ένα βιώσιμο πλαίσιο εκεχειρίας.

Πέραν του Ιράν, στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, ο οποίος αναθεώρησε καθοδικά τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη στις ΗΠΑ και την παγκόσμια οικονομία, λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ενώ προειδοποίησε και για πληθωριστικές πιέσεις που θα μπορούσαν να ενταθούν από μια παρατεταμένη διαταραχή στις ενεργειακές ροές.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ευρώπης κινούνται ήπια ανοδικά, με κέρδη περί του 0,5%-0,07% σε Φρανκφούρτη και Παρίσι και περί του 0,20% στο Λονδίνο.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.345,78 μονάδες με απώλειες 0,30%, έχοντας βρεθεί νωρίτερα να ενισχύεται έως τις 2,365 μονάδες.

Ο δείκτης των τραπεζών επίσης σε αρνητικό έδαφος, με απώλειες 1,23% στις 2.650,84 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ανοδικά κινείται μόνο η Optima, ενισχυμένη 0,88% στα 10,35 ευρώ. Σε αρνητικό έδαφος, οι Τρ. Πειραιώς και ΕΤΕ υποχωρούν 2,01% και 1,73% αντίστοιχα, ακολουθεί η Eurobank με απώλειες 0,97%, ενώ πτωτικά κινούνται και οι μετοχές των Alpha Bank (-0,66%) και Τρ. Κύπρου (-0,58%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:1,4 με 43 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 60 σε αρνητικό και 46 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 60,99 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 13,11 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ των τελευταίων ξεχωρίζουν δύο πακέτα στη ΔΕΗ, σε τιμές 21,42 ευρώ και 21,43 ευρώ ανά μετοχή, αξίας 2,41 εκατ. ευρώ και 5,21 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.