Οι Χούθι δηλώνουν ότι εξαπέλυσαν νέα επίθεση εναντίον του Ισραήλ

Οι Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, μπήκαν στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής στις 28 Μαρτίου για να υποστηρίξουν τον σύμμαχό τους, το Ιράν.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης δήλωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν νέα επίθεση εναντίον του Ισραήλ, από κοινού με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

«Η οργάνωση, σε συνεργασία με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (...) και την ισλαμική αντίσταση στον Λίβανο, εξαπέλυσε ομοβροντία πυραύλων κρουζ και drones που στόχευαν πολλές κρίσιμης σημασίας στρατιωτικές και στρατηγικές τοποθεσίες που ανήκουν στον ισραηλινό εχθρό», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί.

Οι Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, μπήκαν στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής στις 28 Μαρτίου για να υποστηρίξουν τον σύμμαχό τους, το Ιράν.

Μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου 2023, οι αντάρτες εξαπέλυαν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, λέγοντας ότι ενεργούσαν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ