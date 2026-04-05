ΗΑΕ: Ανεστάλη η λειτουργία στο εργοστάσιο της εταιρείας πετροχημικών Borouge

Newsroom
ΗΑΕ: Ανεστάλη η λειτουργία στο εργοστάσιο της εταιρείας πετροχημικών Borouge
Προηγήθηκε η πτώση συντριμμιών και το ξέσπασμα πυρκαγιάς.

Οι αρχές του Αμπού Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσαν σήμερα ότι ανεστάλη η λειτουργία στο εργοστάσιο της εταιρείας πετροχημικών Borouge αφού ξέσπασε πυρκαγιά μετά την αναχαίτιση επίθεσης και την πτώση συντριμμιών.

"Η λειτουργία του εργοστασίου ανεστάλη αμέσως για όσο διαρκεί η διαδικασία αξιολόγησης των ζημιών", ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του εμιράτου, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Νωρίτερα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν κάνει λόγο για επίθεση με πυραύλους και drones.

"Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχουν ενεργοποιηθεί αντιδρώντας σε απειλή με πυραύλους και drones", είχε ανακοινώσει στο Χ το υπουργείο Άμυνας της χώρας, διαβεβαιώνοντας ότι "οι ήχοι που ακούγονται σε όλη τη χώρα οφείλονται στις εν εξελίξει επιχειρήσεις κατά αυτών των πυραύλων και drones".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

