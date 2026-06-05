Στα 53 ευρώ αυξάνει την τιμή-στόχο για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Mediobanca

Τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τροφοδοτούν η αυξανόμενη συνεισφορά του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων (ιδίως των αυτοκινητοδρόμων), η βελτιωμένη λειτουργική απόδοση του κατασκευαστικού κλάδου και το διευρυμένο pipeline έργων σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στα 53 ευρώ αυξάνει την τιμή-στόχο για την μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Mediobanca, διατηρώντας σύσταση «Outperform». Η αναβάθμιση της τιμής-στόχου αντανακλά, σύμφωνα με την ιταλική τράπεζα, το συνεχιζόμενο μετασχηματισμό του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο οποίος χαρακτηρίζεται από αυξημένη προβλεψιμότητα ταμειακών ροών και ενισχυμένα περιθώρια κερδοφορίας.

Τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τροφοδοτούν η αυξανόμενη συνεισφορά του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων (ιδίως των αυτοκινητοδρόμων), η βελτιωμένη λειτουργική απόδοση του κατασκευαστικού κλάδου και το διευρυμένο pipeline έργων σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026 ξεπέρασαν τις προβλέψεις, με λειτουργική κερδοφορία (Ebitda) 166 εκατ. ευρώ (+22% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη 35 εκατ. ευρώ (+66% ετησίως), χάρη κυρίως στη σημαντική συνεισφορά του τομέα αυτοκινητοδρόμων και στη βελτίωση της κερδοφορίας στις κατασκευές. Οι αυτοκινητόδρομοι κατέγραψαν αύξηση εσόδων περίπου 38% με ισχυρή συμβολή της Εγνατίας Οδού, οδηγώντας στη βελτίωση του ποιοτικού μίγματος των εσόδων (επαναλαμβανόμενα/ρυθμιζόμενα). Παράλληλα, ο κατασκευαστικός κλάδος εμφανίζει σημαντικό περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική στροφή του Ομίλου προς έργα υψηλής απόδοσης.

Για την περίοδο 2026–2028, η Mediobanca τοποθετεί τα Ebitda μεταξύ 700–816 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη αναμένεται να αγγίξουν έως και τα 192 εκατ. ευρώ, καθώς το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων ωριμάζει σταδιακά και τα περιθώρια κερδοφορίας σταθεροποιούνται. Οι προοπτικές ανάπτυξης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύονται περαιτέρω λόγω του διευρυμένου pipeline νέων έργων υποδομής (οδικά projects, ΣΔΙΤ κ.α.), καθώς και από στρατηγικές τοποθετήσεις σε νέους αναπτυσσόμενους τομείς. Σε αυτούς ανήκουν η διαχείριση νερού, με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να έχει αποκτήσει το 13% της ΕΥΔΑΠ, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε έναν κλάδο όπου αναμένονται επενδύσεις 8–10 δισ. ευρώ. Όπως και η αποθήκευση ενέργειας, όπου ο Όμιλος συμμετέχει σε έργα με ρυθμιζόμενες αποδόσεις, όπως η αντλησιοταμίευση Αμφιλοχίας.

Σύμφωνα με τη Mediobanca, το χρηματοοικονομικό προφίλ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι θωρακισμένο, με περίπου το 95% του δανεισμού να συνδέεται απευθείας με συγκεκριμένα έργα (project finance, non-recourse), περιορίζοντας δραστικά το ρίσκο σε επίπεδο μητρικής.

Συμπερασματικά, η επενδυτική βαθμίδα (BBB-/Baa3) και η ισχυρή ρευστότητα ενισχύουν την αξιοπιστία του επενδυτικού αφηγήματος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η αναμενόμενη περαιτέρω αύξηση της συμβολής των παραχωρήσεων εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε δομικά υψηλότερα περιθώρια κέρδους και σταθερές ταμειακές ροές κατά τα επόμενα έτη.