EnEarth: Ο Πρίνος ως κόμβος αποθήκευσης CO2 - Επένδυση άνω του 1 δισ. ευρώ

Την συμβολή της τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αναδεικνύει η EnEarth.

Την συμβολή της τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αναδεικνύει η EnEarth, θυγατρική της Energean, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, προβάλλοντας την ανάπτυξη του έργου Prinos CO2 στον Πρίνο Καβάλας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το έργο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φιλοδοξεί να μετατρέψει το μοναδικό πεδίο παραγωγής πετρελαίου της χώρας σε υποδομή μόνιμης και ασφαλούς αποθήκευσης CO2.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το έργο έχει λάβει περιβαλλοντική άδεια και άδεια αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας 2009/31/ΕΚ, ενώ έχει χαρακτηριστεί ως Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (PCI). Η συνολική επένδυση εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 270 εκατ. ευρώ από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.

Η EnEarth αναφέρει ότι το Prinos CO2 θα καλύπτει το σύνολο της αλυσίδας διαχείρισης του διοξειδίου του άνθρακα, από την παραλαβή και επεξεργασία έως τη μεταφορά και την τελική αποθήκευσή του στο υπέδαφος. Η Μελέτη Βασικού Σχεδιασμού (FEED) βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το market test για τη δέσμευση χωρητικότητας αναμένεται να ξεκινήσει το προσεχές διάστημα.

Κατά την πλήρη ανάπτυξή του, το έργο εκτιμάται ότι θα έχει δυνατότητα αποθήκευσης περίπου 2,8 εκατ. τόνων CO2 ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 25%-30% των ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα βιομηχανικών κλάδων όπως η τσιμεντοβιομηχανία και η διύλιση, οι οποίοι θεωρούνται δύσκολο να απανθρακοποιηθούν πλήρως.

Ο επικεφαλής του τομέα Αποθήκευσης της EnEarth, Νικόλας Ρήγας, σημειώνει ότι οι υποδομές CCS αποτελούν κρίσιμο εργαλείο για τη διαχείριση των βιομηχανικών εκπομπών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, κατά τη διάρκεια ζωής του έργου θα μπορούσε να αποθηκευθεί ποσότητα CO2 ισοδύναμη με εκείνη που θα απορροφούσαν 3,3 δισεκατομμύρια δέντρα σε ορίζοντα δέκα ετών.

Πέραν του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η EnEarth εκτιμά ότι η ανάπτυξη της αλυσίδας CCS μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία περίπου 30.000 θέσεων εργασίας, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας και τη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας στη χώρα.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η εταιρεία υπογραμμίζει ότι έργα όπως το Prinos CO2 αποτυπώνουν ένα μοντέλο στο οποίο η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη λειτουργούν συμπληρωματικά, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική ουδετερότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ