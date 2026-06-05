Σύσταση "buy" για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών από Alpha Finance - AXIA Research

Οι αναλυτές εκτιμούν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση (Regulated Asset Ba se) τα επόμενα 4 χρόνια, υποστηριζόμενους από το επικαιροποιημένο από τη ρυθμιστική αρχή πλάνο το οποίο μειώνει το ρυθμιστικό ρίσκο σε μεγάλο βαθμό.

Οι αναλυτές των Alpha Finance – AXIA Research ξεκινούν κάλυψη του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με τιμή στόχο 18% υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα. Δεδομένης της επικείμενης αύξησης κεφαλαίου και της αβεβαιότητας όσον αφορά την τιμή που θα πραγματοποιηθεί αυτή, οι αναλυτές δίνουν ένα εύρος τιμής στόχου 4.46-4.89. Αν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιούταν στα τρέχοντα επίπεδα της τιμής της μετοχής, η τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 4.68 ανά μετοχή.

Οι αναλυτές εκτιμούν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση (Regulated Asset Ba se) τα επόμενα 4 χρόνια, υποστηριζόμενους από το επικαιροποιημένο από τη ρυθμιστική αρχή πλάνο το οποίο μειώνει το ρυθμιστικό ρίσκο σε μεγάλο βαθμό.

Η εταιρία θα μπορούσε να επωφεληθεί περαιτέρω από την ολοκλήρωση της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ αλλά και άλλων διεθνών διασυνδέσεων όπως η διασύνδεση με την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία ή τη βόρεια Ευρώπη.

Η επικείμενη αύξηση κεφαλαίου αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο και θα δημιουργήσει τα απαραίτητα κεφαλαιακά αποθέματα που θα στηρίξουν τις απαιτούμενες αυξημένες δαπάνες τα επόμενα 4 χρόνια.

Σε επίπεδο αποτίμησης, οι Alpha Finance – AXIA Research θεωρούν ότι η μετοχή εξακολουθεί να προσφέρει περιθώρια επαναξιολόγησης (re-rating), διαπραγματευόμενη σε 1.2x P/Ε, 0.9 EV/RAB και 9.1x EV/EBITDA για το 2027, περίπου 20% χαμηλότερα από τον Ευρωπαϊκό ανταγωνισμό και παρόλο που προσφέρει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης με συγκρίσιμα επίπεδα ρίσκου.