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Φον ντερ Λάιεν: Ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλες τις χώρες

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Φον ντερ Λάιεν: Ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλες τις χώρες
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν / Πηγή Φωτογραφίας: AP
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Ναυτικό drone του τύπου που χρησιμοποιείται στην Ουκρανία εξερράγη στην Κωνστάντζα κοντά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό χωρίς να προκαλέσει θύματα, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας.

Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλες τις χώρες στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την έκρηξη drone στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνστάντζας στην Μαύρη Θάλασσα. «Η αλληλεγγύη μας προς κάθε κράτος μέλος που εκτίθεται σε αυτούς τους κινδύνους είναι καθολική», δηλώνει σε ανάρτησή της στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν.

Ναυτικό drone του τύπου που χρησιμοποιείται στην Ουκρανία εξερράγη στην Κωνστάντζα κοντά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό χωρίς να προκαλέσει θύματα, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας.

Στη συνέχεια, ο νομάρχης της Κωνστάντζας Αντριάν Τεοντόρ Πικόιου δήλωσε, σύμφωνα με ενημερωτικό ιστότοπο, ότι το Κίεβο γνωστοποίησε στο Βουκουρέστι ότι το drone αποτελούσε μέρος ομάδας πέντε τέτοιων σκαφών. Το δεύτερο από αυτά εξερράγη στην Ουκρανία και αναζητώνται τα άλλα τρία.

Η ρωσική πρεσβεία στο Βουκουρέστι ανακοίνωσε μέσω του Telegram ότι τα εν λόγω ναυτικά drones «είναι ουκρανικά» και ότι «οποιαδήποτε απόπειρα σύνδεσής τους με την Ρωσία και απόδοσης ευθύνης στην Ρωσία είναι τελείως αβάσιμη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν
Ρωσία
Ουκρανία
Πόλεμος
Ευρώπη
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