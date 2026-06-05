Πιερρακάκης: Στα 1.600 ευρώ το ακατάσχετο στους τραπεζικούς λογαριασμούς

«Είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ προηγουμένως, ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στη Βουλή και απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Στράτου Σιμόπουλου με θέμα «Ανάγκη άμεσης αύξησης του ακατάσχετου ποσού των 1.250 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς για οφειλές προς Δημόσιο και τράπεζες».

«Είναι μια πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία», τόνισε, σημειώνοντας πως το ακατάσχετο ορίστηκε για πρώτη φορά το 2015 και αναπροσαρμόζεται κατά 28%.

«Το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όρισε το ακατάσχετο στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν η Ελλάδα της δημοσιονομικής ασφυξίας. Είμαι σε θέση συνεπώς ότι το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Η αύξηση αυτή είναι 28%. Είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περιόδου που είναι 20,8%», ανέφερε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, η σχετική διάταξη θα προστεθεί στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟΟ, το οποίο βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση. Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται επίσης η άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού υπό όρους, η ρύθμιση των 72 δόσεων και αλλαγές στον εξωδικαστικό.

«Επιβραβεύουμε τη συνέπεια, γιατί η συνέπεια δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τιμωρητική λογική», ανέφερε ο υπουργός, ενώ επικαλέστηκε στοιχεία για να τεκμηριώσει ότι η στρατηγική για το ιδιωτικό χρέος αποδίδει. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ιδιωτικό χρέος της Ελλάδας βρίσκεται σήμερα στο 94,5% του ΑΕΠ, χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 121,4%, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών έχει υποχωρήσει από το ιστορικό υψηλό του 48,5% το 2016 στο 3,3% σήμερα — το χαμηλότερο των τελευταίων δεκαετιών — και μόνο το 2025 πραγματοποιήθηκαν ρυθμίσεις χρεών ύψους 6,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο ακατάσχετος λογαριασμός ορίζεται από τους ιδιώτες και σύμφωνα με τον νόμο το ελάχιστο ποσό των 1.600 ευρώ πλέον είναι προστατευμένο ακόμα και αν υπάρχουν οφειλές σε Δημόσιο ή τράπεζες.