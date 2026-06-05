Κύθηρα: Το νησί που δεν σε αφήνει να φύγεις

Αν νομίζεις ότι έχεις δει καλές παραλίες, τα Κύθηρα έχουν κάτι να σου πουν.

Αν νομίζεις ότι έχεις δει καλές παραλίες, τα Κύθηρα έχουν κάτι να σου πουν.

​Κάπου ανάμεσα στο Αιγαίο, το Ιόνιο και το Κρητικό πέλαγος, κρεμασμένα στην άκρη της Πελοποννήσου, τα Κύθηρα σε κοιτάζουν με έναν τρόπο που δεν συνηθίζουν τα άλλα νησιά. Δεν κάνουν φασαρία. Δεν χρειάζεται. Εκείνα ξέρουν τι έχουν.

Θάλασσα για κάθε διάθεση

Αν νομίζεις ότι έχεις δει καλές παραλίες, τα Κύθηρα έχουν κάτι να σου πουν. Το Καλαδί είναι η σταρ-παραλία του νησιού — τρεις διαδοχικοί κολπίσκοι, σπηλιές, βράχια για βουτιές και εκπληκτικά γαλαζοπράσινα νερά που δεν τα ξεχνάς εύκολα. Κατεβαίνεις 120 σκαλοπάτια για να φτάσεις, και κάθε σκαλί αξίζει τον κόπο.

​Ο Χαλκός ξεχωρίζει για τη γραφική ομορφιά του, ενώ η Φυρή Άμμος — με την κοκκινωπή αμμουδιά που δεν έχει όμοιά της στην Ελλάδα — είναι βραβευμένη παραλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για οικογένειες με παιδιά, το Διακόφτι είναι ιδανικό: ρηχά, ζεστά νερά και αμμώδης βυθός χωρίς εκπλήξεις. Ακόμα ο Χαλκός και το Μελιδόνι προσφέρουν ηρεμία, καθαρή θάλασσα και τοπία που σε κάνουν να ξεχάσεις το ρολόι σου.

Η Χώρα και το Κάστρο της

Το Ενετικό Κάστρο της Χώρας, χτισμένο τον 16ο αιώνα, δεσπόζει πάνω από την πρωτεύουσα του νησιού και προσφέρει θέα προς τρία διαφορετικά πελάγη ταυτόχρονα. Δίπλα του, η Χώρα με τα λευκά σπιτάκια, τα αρχοντικά και τα στενά σοκάκια είναι η καλύτερη αφορμή για αργό πρωινό και ακόμα πιο αργό απόγευμα. Kythirapanorama

Πέρα από την παραλία

Τα Κύθηρα κρύβουν και πράγματα που δεν τα βλέπεις από την ακτή. Στον μικρό οικισμό Σπηλίες, κοντά στον Κάλαμο, βρίσκεται το σπήλαιο της Αγίας Σοφίας — μέσα σε μια όμορφη ρεματιά, στο δρόμο Καλάμου-Καψαλίου. Η ανθρώπινη παρουσία στο σημείο αυτό χρονολογείται από το τέλος της νεολιθικής περιόδου, γύρω στο 3000 π.Χ. — κι αυτό μόνο το ίδιο το σπήλαιο αρκεί για να καταλάβεις πόσα στρώματα ιστορίας έχει αυτό το νησί.

​Πλησιάζοντας την είσοδο, αντικρίζεις τον ναό της Αγίας Σοφίας, που δίνει μια αίσθηση που δύσκολα βρίσκεις αλλού.

Η Παλαιόχωρα, η βυζαντινή πολιτεία που υπήρξε κάποτε πρωτεύουσα του νησιού και καταστράφηκε από πειρατές, σήμερα στέκει ως ερείπιο με πύργους και εκκλησίες να ξεπροβάλλουν μέσα από το πράσινο — μια εμπειρία για όσους αγαπούν την ιστορία και τα μέρη που έχουν ψυχή.

Γεύσεις που γυρνάς για αυτές

Τα Κύθηρα παράγουν βραβευμένο διεθνώς θυμαρίσιο μέλι, ενώ η τοπική κουζίνα ξεχωρίζει για τα παραδοσιακά γλυκά, το ντόπιο τσίπουρο της «Φατουράδας» και εντυπωσιακές ποικιλίες κρασιών. Τα φρέσκα ψάρια στον Αβλέμονα, με θέα το λιμανάκι, είναι από εκείνα τα γεύματα που μένουν.

​ Πώς να φτάσεις

Με πλοίο από Πειραιά, Γύθειο, Νεάπολη Λακωνίας ή Κίσσαμο Κρήτης (άφιξη στο λιμάνι του Διακοφτίου), ή με απευθείας πτήση από Αθήνα. Μόλις φτάσεις, νοίκιασε αυτοκίνητο — το νησί δεν αποκαλύπτεται σε όποιον δεν το ψάξει.

Τα Κύθηρα δεν είναι για βιαστικούς. Είναι για εκείνους που θέλουν κάτι αληθινό από τις διακοπές τους. Και αν τους δώσεις λίγο χρόνο, δύσκολα θα τα ξεχάσεις.