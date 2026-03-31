Κούβα: Ρωσικό τάνκερ με 700.000 βαρέλια αργού εισήλθε σε λιμάνι

Πρόκειται για την πρώτη εισαγωγή αργού πετρελαίου έπειτα από περίπου τρεις μήνες στο νησί που στερείται καυσίμων.

Ένα υπό ρωσική σημαία δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει περίπου 700.000 βαρέλια ρωσικού πετρελαίου εισήλθε σήμερα στην περιοχή αγκυροβολίου του κουβανικού λιμανιού Ματάνσας, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, σημειώνοντας την πρώτη εισαγωγή αργού πετρελαίου έπειτα από περίπου τρεις μήνες στο νησί που στερείται καυσίμων.

Χθες Δευτέρα, ακόμα ένα ρωσικό πετρελαιοφόρο, το Anatoly Kolodkin, που μεταφέρει φορτίο 100.000 τόνων αργού πετρελαίου, έφθασε στην Κούβα, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών. Το Interfax μετέδωσε ότι το πλοίο αναμένεται να ξεφορτώσει στο λιμάνι Ματάνσας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ