ΔΥΠΑ: Απασχόληση 3.000 ανέργων από ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες - Πότε λήγουν οι αιτήσεις

ΔΥΠΑ: Απασχόληση 3.000 ανέργων από ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες - Πότε λήγουν οι αιτήσεις
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος απασχόλησης ανέρχεται στα 51.324.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τη Μ. Τρίτη 7 Απριλίου στις 23:59, λήγει η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση: 3.000 ανέργων που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» της ΔΥΠΑ σε όλη την επικράτεια, από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες/τριες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Ωφελούμενοι/ες:

  • Άτομα με Αναπηρία
  • Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας
  • Άτομα που ολοκλήρωσαν πρόγραμμα απεξάρτησης
  • Αποφυλακισμένα άτομα
  • Νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο
  • Διεμφυλικά πρόσωπα
  • Θύματα εμπορίας ανθρώπων
  • Ενήλικα άτομα που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του ΕΚΚΑ.

Δικαιούχοι:

  • Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα
  • Αναπτυξιακές εταιρίες ΟΤΑ, επιχειρήσεις ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, όσον αφορά στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία

Επιδότηση / Διάρκεια Υλοποίησης

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο/η είναι 700 ευρώ μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένων των

  • ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών εργοδοτικών εισφορών
  • Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα
  • Επιδόματος αδείας

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος απασχόλησης ανέρχεται στα 51.324.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη δράση, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-…

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Καθηλωμένοι οι μισθοί λόγω ακρίβειας - Έκρηξη ιδιωτικού χρέους στα 406,7 δισ. ευρώ

Οι κλάδοι που ηγούνται της κούρσας των μισθών και οι «χρυσές» ειδικότητες με αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ

Πού άνοιξαν νέα καταστήματα Pepco

