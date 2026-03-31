ΔΥΠΑ: Απασχόληση 3.000 ανέργων από ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες - Πότε λήγουν οι αιτήσεις

Τη Μ. Τρίτη 7 Απριλίου στις 23:59, λήγει η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση: 3.000 ανέργων που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» της ΔΥΠΑ σε όλη την επικράτεια, από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες/τριες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.
Ωφελούμενοι/ες:
- Άτομα με Αναπηρία
- Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας
- Άτομα που ολοκλήρωσαν πρόγραμμα απεξάρτησης
- Αποφυλακισμένα άτομα
- Νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο
- Διεμφυλικά πρόσωπα
- Θύματα εμπορίας ανθρώπων
- Ενήλικα άτομα που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του ΕΚΚΑ.
Δικαιούχοι:
- Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα
- Αναπτυξιακές εταιρίες ΟΤΑ, επιχειρήσεις ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, όσον αφορά στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία
Επιδότηση / Διάρκεια Υλοποίησης
Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο/η είναι 700 ευρώ μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένων των
- ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών εργοδοτικών εισφορών
- Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα
- Επιδόματος αδείας
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος απασχόλησης ανέρχεται στα 51.324.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη δράση, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-…