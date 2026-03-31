Πετρέλαιο: Ολοταχώς για κέρδη - ρεκόρ τον Μάρτιο το Brent

Προς άνοδο 56% τον Μάρτιο το Βrent, στα μεγαλύτερα κέρδη που έχουν καταγραφεί ποτέ. Σε μηνιαίο άλμα 54%, σε υψηλό εξαετίας το WTI.

Προς τον καλύτερο μήνα στην ιστορία του βαδίζει το Brent την Τρίτη, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει στα ύψη της τιμές των καυσίμων μετά και το παρατεταμένο μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ όπου διακινείται περίπου το 1/5 της παγκόσμιας μεταφοράς αργού πετρελαίου και LNG ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτούνται φόβοι για υψηλότερο πληθωρισμό και βραδύτερη ανάπτυξη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ενισχύονται 0,24% στα 113,05 δολάρια το βαρέλι, οδεύοντας προς άνοδο 56% τον Μάρτιο, στα μεγαλύτερα κέρδη που έχουν καταγραφεί ποτέ. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI σημειώνει οριακές μεταβολές στα 102,98 δολάρια το βαρέλι, ενώ κινείται προς μηνιαίο άλμα 54%, το υψηλότερο εδώ και σχεδόν έξι χρόνια (από τον Μάιο του 2020).

«Νομίζω ότι ο πληθωρισμός θα είναι η μεγαλύτερη βραχυπρόθεσμη ανησυχία για τις παγκόσμιες αγορές», επεσήμανε ο Tόμας Μάθιους, επικεφαλής αγορών για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στην Capital Economics. «Αλλά αν οι τιμές του πετρελαίου δεν υποχωρήσουν τους επόμενους μήνες, πιθανότατα θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και την ανάπτυξη» πρόσθεσε.

Οι αναλυτές εκτιμούν πως οι συγκρατημένες σημερινές κινήσεις είναι μια προσωρινή αντίδραση στην ιδέα του τέλους του πολέμου και σε ταυτόχρονα κατοχύρωση κερδών μετά το ξέφρενο μηνιαίο ράλι των τιμών αλλά οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στο κόστος του «μαύρου χρυσού» δεν θα υλοποιηθεί μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο Τραμπ δήλωσε πρόθυμος να τερματίσει την στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν, ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνει σε μεγάλο βαθμό κλειστά ενώ σκέφτεται να αφήσει το άνοιγμά τους για μεταγενέστερη ημερομηνία, ανέφερε η Wall Street Journal ενώ παράλληλα προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα «εξαλείψουν» τα ενεργειακά εργοστάσια και τις πετρελαιοπηγές του Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει ξανά την πλωτή οδό.

«Ενώ τα διπλωματικά μηνύματα παραμένουν ανάμεικτα, η πραγματικότητα υποδηλώνει ότι η αβεβαιότητα θα συνεχιστεί», εκτίμησα η Σουγκάντα Σακντέβα, ιδρύτρια της SS WealthStreet, μιας ερευνητικής εταιρείας με έδρα το Νέο Δελχί. «Ακόμα και σε περίπτωση αποκλιμάκωσης, η αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών θα χρειαστεί χρόνο, διατηρώντας την προσφορά περιορισμένη» συμπλήρωσε.

Τονίζοντας την απειλή για τις θαλάσσιες προμήθειες ενέργειας από τον πόλεμο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και Ισραήλ, η Kuwait Petroleum επεσήμανε πως το δεξαμενόπλοιό της Al Salmi, ικανό να μεταφέρει έως και 2 εκατ. βαρέλια, χτυπήθηκε από ιρανική επίθεση σε λιμάνι του Ντουμπάι ενώ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για πιθανές διαρροές πετρελαίου στην Μέση Ανατολή.

«Η όρεξη του Αμερικανού προέδρου για έναν μεγάλης κλίμακας και εκτεταμένο βομβαρδισμό του Ιράν είναι αρκετά χαμηλή», επεσήμανε ο Ματ Γκέρτκεν, επικεφαλής γεωπολιτικός στρατηγικός αναλυτής στην BCA Research, περιγράφοντας τις πρόσφατες απειλές του Τραμπ ως μια προσπάθεια «σύναψης συμφωνίας». «Το εμπλουτισμένο ουράνιο είναι κάτι που οι Ιρανοί θα μπορούσαν στην πραγματικότητα να προσφέρουν και να εξασφαλίσουν την επιβίωση του καθεστώτος σε αντάλλαγμα», τόνισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι υπάρχει μηδενική πιθανότητα οι ΗΠΑ να προβούν σε μια πλήρους κλίμακας χερσαία εισβολή στα ιρανικά εδάφη. «Αλλά αν δεν το πετύχουμε αυτό εντός δύο εβδομάδων, ο Τραμπ θα πρέπει να κλιμακώσει... στοχεύοντας τις κρίσιμες δομές εντός του ιρανικού καθεστώτος, και αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες παράπλευρες απώλειες» συμπλήρωσε.