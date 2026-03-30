Ειδήσεις | Ελλάδα

Γκίλφοϊλ: Αυξάνουμε μέσω Ελλάδας τις ροές LNG από τις ΗΠΑ προς ΝΑ Ευρώπη και Ουκρανία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κίμπερλι Γκιλφόιλ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα επικρότησε το ενεργειακό πρόγραμμα της Αμερικής το οποίο προβλέπει να αυξηθούν οι ροές LNG από τις ΗΠΑ, μέσω Ελλάδας, στην ΝΑ Ευρώπη και την Ουκρανία.

«Στο πλαίσιο του τολμηρού ενεργειακού προγράμματος του Αμερικανού προέδρου, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα αυξάνοντας τις ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ, μέσω της Ελλάδας, προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία, διαφοροποιώντας τις πηγές εφοδιασμού και επιβεβαιώνοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι συνώνυμη με την εθνική ασφάλεια», τονίζει η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο «Χ».

«Ανυπομονώ να ταξιδέψω στο Βουκουρέστι και τη Σόφια για τη Στρογγυλή Τράπεζα του περιοδικού The Economist με τη ρουμανική κυβέρνηση, καθώς και για συζητήσεις με περιφερειακούς εταίρους σχετικά με την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας κατά μήκος του «Κάθετου Διαδρόμου», προσθέτει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
ΗΠΑ
LNG
Ουκρανία
Ενέργεια
