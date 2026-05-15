Cooke: Εντός 15 ημερών ολοκληρώνει την εξαγορά της Avramar, δεν αποκλείει νέα deals στην Ελλάδα

Τι αποκάλυψε ο αντιπρόεδρος Δημοσίων Σχέσεων του καναδικού κολοσσού από το βήμα του 4ου Κλαδικού Συνεδρίου Ιχθυοκαλλιέργειας 2026.

Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες ολοκληρώνεται η εξαγορά της Avramar από την καναδική Cooke, σε μια εξέλιξη που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τον ισχυρότερο «παίκτη» της εγχώριας ιχθυοκαλλιέργειας και βάζει τέλος σε ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά σήριαλ των τελευταίων ετών.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου δύο μήνες – στα μέσα του περασμένου Μαρτίου – ανακοινώθηκε η προκαταρκτική συμφωνία της καναδικής Cooke για την απόκτηση των δανειακών υποχρεώσεων της Avramar Ελλάδας, έναντι τιμήματος περίπου 200 εκατ. ευρώ.

«Είμαστε κοντά στο να κλείσει η εξαγορά, ίσως και στο επόμενο 15νθήμερο. Πολύ σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις», αποκάλυψε το πρωί της Παρασκευής ο αντιπρόεδρος Δημοσίων Σχέσεων της Cooke, Joel Richardson, μιλώντας στο 4ο Κλαδικό Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2026.

Σύμφωνα με τον Joel Richardson, οι Καναδοί της Cooke αποφάσισαν να επενδύσουν στην ελληνική αγορά, μέσω της απόκτησης της Avramar, καθώς αντιλήφθηκαν πως υπάρχει δυνατότητα να «ταιριάξουν» επιχειρηματικά και όχι μόνο οι δύο πλευρές.

«Εμείς θέλουμε να δούμε πως μπορεί να ταιριάξει η Cooke ως ξένος επενδυτής και να μεγαλώσει ως εταιρεία. Με την Avramar είδαμε ότι μπορούμε να ταιριάξουμε», τόνισε ο ίδιος, σπεύδοντας να εξηγήσει πως «η καναδική εταιρεία έχει πραγματοποιήσει περί τις 100 εξαγορές παγκοσμίως με κοινό παρανομαστή το ταίριασμα με ανθρώπους που ξέρουν να καινοτομούν και να μην φοβούνται».

Η επόμενη μέρα για την Avramar

Ο Joel Richardson αποκάλυψε και τα σχέδια του καναδικού ομίλου για την επόμενη μέρα της Avramar.

«Είμαστε διατεθειμένοι να επενδύσουμε πολλά στην Ελλάδα. Θέλουμε να αγκαλιάσουμε την Avramar και να την πάμε στην επόμενη ‘πίστα’. Τους τελευταίους μήνες στείλαμε πολλά δικά μας άτομα εδώ στην Ελλάδα να δουν από κοντά πως λειτουργεί η εταιρεία», σημείωσε.

Αναφερόμενος πιο συγκεκριμένα στο επενδυτικό πλάνο που σχεδιάζεται, έκανε λόγο για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, με στόχο τη βελτίωση υποδομών, εξοπλισμού και συστημάτων τροφοδοσίας, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών.

«Υπάρχουν ευκαιρίες στην Ελλάδα για περαιτέρω αύξηση παραγωγής. Θέλουμε να δούμε πού μπορούμε να εφαρμόσουμε καινοτομία και τεχνολογία», πρόσθεσε ο ίδιος, αποκαλύπτοντας ότι «η Cooke θα φέρει κι άλλο κόσμο στην Ελλάδα από άλλα κράτη με στόχο την παροχή τεχνογνωσίας».

Μάλιστα ο ίδιος απηύθυνε κάλεσμα προς την ελληνική κυβέρνηση «να αγκαλιάσει τον κλάδο» και να του παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία «για σιγουριά και προβλεψιμότητα».

«Κλείνει το μάτι» σε νέες εξαγορές

Ερωτηθείς ο Joel Richardson για το ενδεχόμενο η Cooke να δρομολογήσει και νέες εξαγορές εταιρειών στην Ελλάδα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο.

«Μας ενδιαφέρει η ενδοεταιρική διοργάνωση και είμαστε μια εταιρεία που δημιουργεί οικονομίες κλίμακος», εξήγησε, για να προσθέσει πως «παγκοσμίως ο κλάδος είναι κατακερματισμένος».

Ποια είναι η Cooke

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Cooke Aquaculture είναι ένας από τους μεγαλύτερους «παίκτες» του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας παγκοσμίως.

Πρόκειται για μια οικογενειακή εταιρεία που ξεκίνησε το 1985 με μόλις τρεις υπαλλήλους. Ιδρυτής και επικεφαλής του ομίλου Cooke είναι ο Γκλεν Κουκ.

Σήμερα η εταιρεία είναι ένας κολοσσός με 13.000 εργαζόμενους σε ολόκληρο τον κόσμο, δραστηριοποιείται ήδη σε 15 αγορές, ενώ η ελληνική αγορά είναι η 16η στην οποία «μπαίνει». Η Cooke πραγματοποιεί πωλήσεις σε 75 χώρες του κόσμου.