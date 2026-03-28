Ιράκ: Η Βαγδάτη διέταξε έρευνα μετά την επίθεση με drone στην κατοικία του προέδρου του Ιρακινού Κουρδιστάν

Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στοχοθέτησε την κατοικία του προέδρου του Ιρακινού Κουρδιστάν σήμερα, ανέφεραν πηγές ασφαλείας, σε ένα περιστατικό που σημειώνεται καθώς οι εντάσεις συνεχίζουν να αυξάνονται στο βόρειο Ιράκ.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν επίσης ένα drone κοντά σε μια βάση μαχητών Πεσμεργκά στο Ντουχόκ, πρόσθεσαν οι πηγές.

Τα πλήγματα έρχονται εν μέσω μιας αύξησης των επιθέσεων τόσο σε πολιτοφυλακές που συνδέονται με το Ιράν όσο και σε κουρδικές δυνάμεις, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν εξαπλώνεται στο Ιράκ, προσελκύοντας πολλές ένοπλες ομάδες και δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες της Βαγδάτης να περιορίσει τις επιπτώσεις.

Ο πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι καταδίκασε την επίθεση στην κατοικία του προέδρου του Ιρακινού Κουρδιστάν Νετσιρβάν Μπαρζανί και είχε μαζί του τηλεφωνική επικοινωνία, ανέφερε το γραφείο του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ