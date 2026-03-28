Μέση Ανατολή: Στον δεύτερο μήνα εισέρχεται ο πόλεμος - Καμία ένδειξη αποκλιμάκωσης

Πύραυλο κατά του Ισραήλ εκτόξευσαν οι Χούθι. Τραυματίες στα ΗΑΕ ύστερα από ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones. Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη, ένας νεκρός από ιρανική επίθεση στο Τελ Αβίβ.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στον δεύτερο μήνα του, χωρίς καμιά ένδειξη αποκλιμάκωσης, με το Ισραήλ και το Ιράν να συνεχίζουν να ανταλλάσσουν αεροπορικούς βομβαρδισμούς και πυραυλικά πλήγματα και τις ΗΠΑ να διαβεβαιώνουν πως οι στόχοι τους θα έχουν επιτευχθεί σε δυο εβδομάδες.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε κάπου δέκα ισχυρές εκρήξεις στη Τεχεράνη κι είδε καπνό να υψώνεται στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας του Ιράν. Λίγο αργότερα, όπως και τα προηγούμενα βράδια, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως πλήττει «στόχους» στην πόλη.

Στο Ισραήλ, άνδρας 52 ετών σκοτώθηκε και άλλοι δυο τραυματίστηκαν σε ιρανικό πλήγμα στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με υπηρεσία άμεσης βοήθειας, μετά την κήρυξη συναγερμού από τον στρατό εξαιτίας της εκτόξευσης ιρανικών πυραύλων.

Ο επικεφαλής της διοίκησης του «εσωτερικού μετώπου» του ισραηλινού στρατού Μίκι Νταβίντ δήλωσε, σε βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ότι πλήγμα με πύραυλο που περιείχε πυρομαχικά διασποράς προκάλεσε «καταστροφές» σε πολυκατοικία.

Το κτίριο χτυπήθηκε από «βόμβα διασποράς», η οποία «διαπέρασε την οροφή, διαπέρασε όροφο, κατόπιν εξερράγη σε άλλο όροφο», εξήγησε.

Τα όπλα διασποράς είναι σχεδιασμένα για να διασκορπίζουν δεκάδες βομβίδια πάνω από τον στόχο. Πέρα από το ότι έχουν εκτεταμένη περίμετρο δράσης, πολλά από τα πυρομαχικά που σκορπίζουν δεν εκρήγνυνται κι εγείρουν κίνδυνο διαρκείας για τους αμάχους. Το είδος όπλων αυτό θεωρητικά απαγορεύτηκε με διεθνή σύμβαση το 2008, πλην όμως ούτε το Ιράν, ούτε το Ισραήλ, ούτε οι ΗΠΑ είναι συμβαλλόμενα μέρη σε αυτή.

Ο πόλεμος ξέσπασε το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου, με καταιγιστικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Έκτοτε, η ένοπλη σύρραξη πλήττει τον άμαχο πληθυσμό στην περιοχή και προκαλεί σοβαρά προβλήματα στις εξαγωγές πετρελαίου και αερίου από αυτήν, απειλώντας την παγκόσμια οικονομία. Δεκάδες χώρες ανακοίνωσαν τις τελευταίες ημέρες μέτρα για να αμβλύνουν τον αντίκτυπο της απογείωσης των τιμών της ενέργειας λόγω της σύγκρουσης.

Διαπραγματεύσεις;

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε χθες ότι αναμένει οι στόχοι του πολέμου των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν να έχουν επιτευχθεί μέσα «στις επόμενες δύο εβδομάδες».

«Όταν θα έχουμε τελειώσει με δαύτους, μέσα στις επόμενες δυο εβδομάδες, θα είναι πιο αποδυναμωμένοι παρά ποτέ στην πρόσφατη ιστορία», είπε ο υπουργός Εξωτερικών σε δημοσιογράφους έπειτα από συνεδρίαση με τους ομολόγους του της G7 κοντά στο Παρίσι.

Ο κ. Ρούμπιο έκρινε επίσης ότι οι ΗΠΑ μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους χωρίς να αναπτύξουν χερσαία στρατεύματα στην ιρανική επικράτεια. Την ίδια στιγμή ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal και τον Axios, η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να στείλει άλλα τουλάχιστον 10.000 μέλη ειδικών δυνάμεων και επίλεκτων μονάδων του στρατού της στην περιοχή.

«Αν βάλετε πόδι στο ιρανικό έδαφος τα 150 δολάρια θα γίνουν η τιμή βάσης του (βαρελιού του) πετρελαίου», προεξόφλησε μέσω X ο ιρανός αντιπρόεδρος Ισμαήλ Σαγάμπ Εσφαχανί. Το Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας έκλεισε χθες πάνω από τα 112 δολάρια το βαρέλι.

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είπε από την πλευρά του πως ελπίζει να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν εντός της εβδομάδας.

«Νομίζουμε ότι θα υπάρξουν συναντήσεις αυτή την εβδομάδα, το ελπίζουμε αληθινά», είπε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στο Μαϊάμι. Η Τεχεράνη έχει τονίσει επανειλημμένα πως δεν έχει πρόθεση να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, πάνω από δέκα αμερικανοί στρατιωτικοί τραυματίστηκαν, δυο σοβαρά, σε ιρανικό πλήγμα στην αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν στη Σαουδική Αραβία, όπου υπέστησαν ζημιές δυο αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού με καύσιμα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν πως αντιμετώπιζαν τις πρώτες πρωινές ώρες ιρανική επίθεση με πυραύλους κρουζ και drones.

Η Ισλαμική Δημοκρατία έχει προειδοποιήσει τους αμάχους στη Μέση Ανατολή να αποφεύγουν τους αμερικανούς στρατιωτικούς που είναι παρόντες στην περιοχή και να μην καταλύουν σε ξενοδοχεία που τους φιλοξενούν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε ως την 6η Απριλίου τη διάρκεια του τελεσιγράφου του στο Ιράν να ανοίξει το στενό του Χορμούζ, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα διατάξει να καταστραφούν ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια και άλλες υποδομές-κλειδιά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, εμπόδισαν χθες τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να διασχίσουν το στενό, από το οποίο υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων παγκοσμίως, επαναλαμβάνοντας πως απαγορεύεται η διέλευση πλοίων που ανήκουν «στον εχθρό» ή έχουν αποπλεύσει ή έχουν προορισμό λιμάνια του.

«Παγιδευμένοι»

Έναν μήνα αφού ξέσπασε η ένοπλη σύρραξη, οι άμαχοι παντού συνεχίζουν να πληρώνουν πολύ βαρύ τίμημα. Ιδίως στην Τεχεράνη, όπου κάθε νύχτα ζουν στον ρυθμό των βομβαρδισμών.

Η Ενσιέ, 46χρονη οδοντίατρος στην ιρανική πρωτεύουσα, λέει πως κάθε μέρα «χάνει λίγη ελπίδα ακόμη», καθώς «έχουμε παγιδευτεί ανάμεσα σε τρεις δυνάμεις που έχουν τρελαθεί». «Ο πόλεμος μου έχει πάρει ένα κομμάτι μου», προσθέτει.

Παράλληλα η κατάσταση δεν παύει να γίνεται χειρότερη στον Λίβανο, που σύρθηκε στον πόλεμο τη 2η Μαρτίου, όταν η Χεζμπολά, σιιτικό κίνημα προσκείμενο στην Τεχεράνη, εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τη δολοφονία του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία συνέχιζε χθες να βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο, την κοιλάδα Μπεκάα (ανατολικά) και τον νότιο τομέα της Βηρυτού, που θεωρεί προπύργια του κινήματος. Μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου έκαναν λόγο για αρκετούς νεκρούς.

Η Χεζμπολά ανέφερε από την πλευρά της ότι μαχητές της εκτόξευσαν αντιαεροπορικό πύραυλοι εναντίον ισραηλινού μαχητικού αεροσκάφους πάνω από τη Βηρυτό και ενεπλάκησαν σε μάχες «σώμα με σώμα με τις δυνάμεις του εχθρού ισραηλινού στρατού» στον νότο, όπου το Ισραήλ προχώρησε σε εισβολή βαθιά στο λιβανικό έδαφος, στη θεωρία για να μεγεθύνει την «ουδέτερη ζώνη» κατά μήκος του ποταμού Λιτάνι, 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό, που δημοσιοποιήθηκε χθες, ο Λίβανος μετά τουλάχιστον 1.142 νεκρούς και πάνω από ένα εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπισμένους.

Πύραυλος απ' την Υεμένη κατά του Ισραήλ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν λίγο περί τις 06:00 (ώρα Ελλάδας) ότι εντόπισαν την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ, για πρώτη φορά τον έναν μήνα πολέμου στη Μέση Ανατολή, αφού οι αντάρτες Χούθι απείλησαν ξανά χθες να εμπλακούν στη ένοπλη σύρραξη στο πλευρό του Ιράν.

Σύμφωνα με λακωνικές ανακοινώσεις τους, εντόπισαν «την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ» και πρόσθεσαν ότι «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», προτού δώσουν το ελεύθερο στους κατοίκους να βγουν από τα καταφύγια περίπου ένα τέταρτο αργότερα.

Τραυματίες στα ΗΑΕ

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε βιομηχανική ζώνη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ύστερα από ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), σύμφωνα με τις αρχές.

"Η αντιαεροπορική άμυνα και τα καταδιωκτικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επιχειρούν για να αναχαιτίσουν τους πυραύλους και τα drones που εξαπολύθηκαν από το Ιράν", ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ σε ανάρτησή του στο X.

Η κυβέρνηση του Αμπού Ντάμπι ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι δύο φωτιές εκδηλώθηκαν στη βιομηχανική ζώνη του Χαλίφα, στην ακτή των Εμιράτων, οι οποίες οφείλονταν σε συντρίμμια που προέρχονταν από την "επιτυχημένη αναχαίτιση" ενός βαλλιστικού πυραύλου.

"Οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι στο περιστατικό αυτό τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι ινδικής υπηκοότητας, τα τραύματα των οποίων κυμαίνονται από μέτρια σε ελαφρά", διευκρίνισε στη συνέχεια η κυβέρνηση σε ξεχωριστή ανακοίνωσή της.

Τα ΗΑΕ, στενός σύμμαχος των ΗΠΑ και από τις λίγες αραβικές χώρες που έχουν εξομαλύνει τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, έχουν αποτελέσει βασικό στόχο πυραύλων και drones που εξαπολύονται από το Ιράν προς γειτονικές του χώρες στον Κόλπο από το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

