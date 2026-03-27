Συνελήφθη ο Τάιγκερ Γουντς για εμπλοκή σε τροχαίο

Νικητής 15 major τίτλων στο PGA Tour, ο Γουντς είχε αφήσει πρόσφατα να εννοηθεί ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στο Champions Tour, όντας πλέον σε ηλικία 50 ετών.

Ο Τάιγκερ Γουντς συνελήφθη την Παρασκευή (27/3) με την κατηγορία της «οδήγησης υπό την επήρεια», έπειτα από ανατροπή του οχήματός του (Land Rover) νωρίτερα στην ημέρα σε επαρχιακό δρόμο δύο λωρίδων κοντά στην κατοικία του στο Τζούπιτερ Άιλαντ της Φλόριντα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάρτιν.

Ο σταρ του γκολφ παρουσίαζε ενδείξεις επηρεασμένης κατάστασης και αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξέταση ούρων κατά την κράτησή του, ενώ το αλκοτέστ δεν έδειξε ίχνη αλκοόλ. Οι αρχές εκτιμούν ότι η επηρεασμένη του κατάσταση σχετιζόταν με χρήση φαρμάκων ή άλλων ουσιών ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ο 50χρονος είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα τον Φεβρουάριο του 2021 στη Νότια Καλιφόρνια, το οποίο του προκάλεσε πολλαπλά κατάγματα στα πόδια και επηρέασε σημαντικά την καριέρα του στο γκολφ. Έκτοτε, έχει αγωνιστεί σε ελάχιστα τουρνουά του PGA Tour, αντιμετωπίζοντας έντονα σωματικά προβλήματα.

Δεν αναμενόταν να συμμετάσχει στο Masters Tournament του επόμενου μήνα, ωστόσο είχε δηλώσει συμμετοχή στο U.S. Senior Open.

Νικητής 15 major τίτλων στο PGA Tour, ο Γουντς είχε αφήσει πρόσφατα να εννοηθεί ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στο Champions Tour, όντας πλέον σε ηλικία 50 ετών.

«Προσπαθώ. Ας το θέσουμε έτσι», είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα στο Genesis Invitational κοντά στο Λος Άντζελες, όταν ρωτήθηκε για το αν θα αγωνιστεί ξανά. «Η αντικατάσταση δίσκου είναι ένα ζήτημα… Είχα σπονδυλοδεσία και τώρα αντικατάσταση δίσκου, οπότε είναι δύσκολο.

Και τώρα μπήκα σε μια νέα δεκαετία, οπότε αυτό αρχίζει να γίνεται πιο συνειδητό και μας κάνει να σκεφτόμαστε τη δυνατότητα να αγωνίζομαι με αμαξίδιο. Αυτό είναι κάτι που, όπως έχω πει, δεν θα κάνω εδώ (στο PGA Tour), γιατί δεν το πιστεύω. Αλλά στο Champions Tour, αυτό είναι σίγουρα μια επιλογή».