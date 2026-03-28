Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να μην βοηθήσουν άλλα κράτη του NATO σε περίπτωση ανάγκης

Το NATO «απλά δεν ήταν εκεί», ανέφερε για την άρνηση υποστήριξης για να ανοίξει το στενό του Ορμούζ. Προανήγγειλε ότι «έπεται η Κούβα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να μην πάνε να βοηθήσουν άλλα κράτη μέλη του NATO σε περίπτωση που παρουσιαστεί τέτοια ανάγκη, κατά τη διάρκεια επιχειρηματικής εκδήλωσης στο Μαϊάμι.

Το NATO «απλά δεν ήταν εκεί», πέταξε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για «τρομερό λάθος», προφανώς αναφερόμενος στο αίτημα του -που έμεινε νεκρό γράμμα- σε συμμάχους των ΗΠΑ να διαθέσουν στρατιωτική υποστήριξη για να ανοίξει το στενό του Ορμούζ.

«Ξοδεύουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για το NATO, εκατοντάδες δισεκατομμύρια για να τους προστατεύουμε, και πάντα ήμασταν εκεί γι’ αυτούς, αλλά τώρα, με δεδομένες τις ενέργειές τους, υποθέτω ότι δεν πρέπει να είμαστε, πρέπει;» διερωτήθηκε ρητορικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κλιμάκωσε τις επικρίσεις του σε βάρος του NATO, ιδίως μέσω Truth Social: το χαρακτήρισε «χάρτινη τίγρη», και κατακεραύνωσε τους «δειλούς» ηγέτες των κρατών μελών του, διαμηνύοντας πως οι ΗΠΑ «θα θυμούνται» πώς τις αντιμετώπισαν - επανέλαβε χθες αυτή την τελευταία φράση, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού του συμβουλίου.

Η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Ιαπωνία δήλωσαν έτοιμες, σε κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα τη 19η Μαρτίου, να «συνεισφέρουν» σε «προσήκουσες προσπάθειες» για να καταστεί ασφαλής «η διέλευση του στενού» του Χορμούζ, από όπου περνά υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Ταυτόχρονα, οι χώρες αυτές απέκλεισαν οποιαδήποτε απευθείας εμπλοκή τους στον πόλεμο. Το κείμενο προσυπέγραψαν αφού δημοσιοποιήθηκε άλλες 27 κυβερνήσεις.

Η κίνηση στο στενό έχει παραλύσει, απογειώνοντας τις τιμές της ενέργειας σε διεθνές επίπεδο.

Στην τοποθέτησή του στο Μαϊάμι χθες, με κοινό αποτελούμενο ιδίως από επικεφαλής επιχειρήσεων και επενδυτές που συμμετείχαν στην εκδήλωση FII Priority, ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε εξάλλου για ακόμη μια φορά ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, ο οποίος μπαίνει στην πέμπτη εβδομάδα του, πάει καλά.

Η σειρά της Κούβας

«Έπεται η Κούβα»: τη δήλωση αυτή έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στην ομιλία του στο επενδυτικό φόρουμ στο Μαϊάμι, αφού πρώτα εξήρε τις επιτυχίες της αμερικανικής στρατιωτικής δράσης στη Βενεζουέλα και το Ιράν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP