Στο επίκεντρο η επόμενη μέρα του ελληνικού βαμβακιού

Ποιότητα, εξωστρέφεια και βιωσιμότητα για έναν στρατηγικό κλάδο.

Το ελληνικό βαμβάκι παραμένει μία από τις πλέον εμβληματικές και στρατηγικές καλλιέργειες της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση, στις εξαγωγές και στη διατήρηση της οικονομικής ζωής σε μεγάλες αγροτικές περιοχές.

Ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρωτογενής τομέας καλείται να προσαρμοστεί στις πιέσεις του αυξημένου κόστους, της κλιματικής μεταβλητότητας και των νέων απαιτήσεων της αγοράς, ο τομέας του βαμβακιού επιχειρεί να περάσει σε μια νέα φάση, με επίκεντρο την ποιότητα, την ταυτότητα του ελληνικού προϊόντος και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του.

«Το βαμβάκι είναι προϊόν εθνικής σημασίας για την ελληνική οικονομία, για την περιφέρεια και για χιλιάδες παραγωγούς που στηρίζουν το εισόδημά τους σε αυτή την καλλιέργεια. Η πρόκληση σήμερα είναι να περάσουμε από τη διατήρηση στην αναβάθμιση: με καλύτερη ποιότητα, ισχυρότερη ταυτότητα, περισσότερη καινοτομία, χαμηλότερο κόστος παραγωγής και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τον Έλληνα παραγωγό» σημειώνει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης υπογραμμίζοντας «στόχος μας είναι ένα ελληνικό βαμβάκι πιο ανταγωνιστικό, πιο εξωστρεφές και πιο ανθεκτικό απέναντι στις νέες συνθήκες».

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το 2024 η καλλιέργεια βαμβακιού κάλυψε περίπου 2,11 εκατ. στρέμματα, η παραγωγή σύσπορου διαμορφώθηκε σε περίπου 709,7 χιλ. τόνους, η μέση απόδοση έφτασε τα 336 κιλά ανά στρέμμα, ενώ οι παραγωγοί ανήλθαν σε 36.682. Για το 2025, η εκτίμηση του e-cotton αναφέρει έκταση περίπου 1,97 εκατ. στρεμμάτων και παραγωγή περίπου 690 χιλ. τόνων, στοιχείο που αποτυπώνει αφενός τη διαρκή σημασία της καλλιέργειας, αφετέρου την ανάγκη για συνεχή στήριξη και προσαρμογή του κλάδου στις νέες συνθήκες.

Ιδιαίτερη είναι η σημασία της Ελλάδας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η χώρα παράγει περίπου το 80% της συνολικής παραγωγής βάμβακος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που την καθιστά τον βασικό πυλώνα του ευρωπαϊκού βαμβακιού.

Η νέα στρατηγική για το βαμβάκι για την περίοδο 2026-2031 θέτει ως βασικούς στόχους τη βελτίωση των οικονομικών δεδομένων της βαμβακοκαλλιέργειας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης, τη βελτίωση της ποιότητας και τη δημιουργία ισχυρότερης ταυτότητας για το ελληνικό βαμβάκι, την ανάδειξη των φιλοπεριβαλλοντικών χαρακτηριστικών τού τρόπου παραγωγής και τη διασφάλιση της στήριξης της ΚΑΠ. Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπονται παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής, την πιστοποίηση, την καλύτερη σύνδεση ποιότητας και τιμής, καθώς και την ενίσχυση της εξωστρέφειας του προϊόντος.

Την ίδια ώρα, ο κλάδος του βαμβακιού καλείται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον εξαγωγικό και μεταποιητικό του προσανατολισμό, επενδύοντας στην ποιότητα, στην πιστοποίηση, στη βιωσιμότητα και στη δημιουργία ισχυρότερης ταυτότητας για το ελληνικό βαμβάκι. Η κατεύθυνση αυτή αποτυπώνεται και στη στρατηγική τού κλάδου, με έμφαση στην πιστοποιημένη παραγωγή, στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ελληνικού προϊόντος και στην προώθησή του σε αγορές-στόχους.

«Το ελληνικό βαμβάκι έχει ποιότητα, τεχνογνωσία και σημαντική παρουσία στην οικονομία της υπαίθρου. Αυτό που χρειάζεται είναι συνέπεια στη στρατηγική, καλύτερη σύνδεση της ποιότητας με την εμπορική αξία, ενίσχυση της πιστοποίησης, επενδύσεις στην καινοτομία και κοινή προσπάθεια όλων των κρίκων της αλυσίδας. Το στοίχημα δεν είναι μόνο να παράγουμε, αλλά να παράγουμε καλύτερα, με ταυτότητα και με μεγαλύτερη αξία για τον παραγωγό και τη χώρα» υπογράμμισε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος (ΔΟΒ), Ευθύμιος Φωτεινός.

Σημειώνεται ότι την Τετάρτη, 1 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Βαμβάκι στο Μουσείο Μπενάκη, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Περιφέρειας Αττικής. Οι θεματικές του συνεδρίου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη σημασία της βαμβακοκαλλιέργειας για την εθνική οικονομία, τη σχέση του βαμβακιού με τη βιωσιμότητα, καθώς και τις πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου.

Τέλος, στελέχη του χώρου επισημαίνουν ότι η επόμενη μέρα για το ελληνικό βαμβάκι θα κριθεί από την ικανότητα του κλάδου να συνδυάσει την παραγωγική του παράδοση με τις νέες τεχνολογίες, τις απαιτήσεις για περιβαλλοντική προσαρμογή και την ανάγκη για ένα ισχυρό, επώνυμο και πιστοποιημένο προϊόν. «Σε αυτή τη μετάβαση, η συνεργασία Πολιτείας, παραγωγών, μεταποίησης και θεσμικών φορέων θεωρείται καθοριστική, ώστε το βαμβάκι να παραμείνει όχι μόνο μια ιστορική καλλιέργεια για τη χώρα, αλλά και ένας δυναμικός πυλώνας του αγροτικού μέλλοντος» τόνισαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ