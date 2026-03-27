Ειδήσεις | Διεθνή

Γουίτκοφ: Η Ουάσινγκτον περιμένει την απάντηση του Ιράν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε απόψε ότι η Ουάσινγκτον ελπίζει πως θα έχει συναντήσεις με το Ιράν αυτήν την εβδομάδα.

«Πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν συναντήσεις αυτήν την εβδομάδα. Ασφαλώς το ελπίζουμε», ανέφερε ο Γουίτκοφ μιλώντας σε ένα επενδυτικό φόρουμ στο Μαϊάμι της Φλόριντας.

«Έχουμε στο τραπέζι μια συμφωνία 15 σημείων, την οποία οι Ιρανοί έχουν για κάποιο διάστημα. Αναμένουμε μια απάντηση από αυτούς και θα λυθούν όλα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε απόψε ότι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του ισραηλινού εδάφους.

Σειρήνες ακούγονται στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Πριν από λίγο οι IDF (σ.σ. οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ) εντόπισαν εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν προς την κατεύθυνση του κράτους του Ισραήλ. Τα αμυντικά συστήματα ενεργοποιήθηκαν για να εξουδετερώσουν την απειλή», ανέφερε ο στρατός σε ανάρτηση στο Telegram.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πόσο δώρο Πάσχα θα πάρετε;

Alter Ego Media και Motor Oil μπαίνουν στον ΑΝΤ1+ - Δημιουργούν νέα συνδρομητική πλατφόρμα

Κατώτατος μισθός: Πόσο αυξάνονται τα επιδόματα ανεργίας, γάμου, οι τριετίες και τα κλιμάκια του Δημοσίου

tags:
ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
Ιράν
gazzetta
gazzetta reader insider insider