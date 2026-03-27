Ειδήσεις | Διεθνή

Unicef: Πάνω από 370.000 παιδιά έχουν εκτοπιστεί στον Λίβανο, 121 έχουν χάσει τη ζωή τους

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Περισσότερα από 370.000 παιδιά έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στον Λίβανο εν μέσω της ισραηλινής επίθεσης κατά της Χεζμπολάχ, ενώ τουλάχιστον 121 παιδιά έχουν σκοτωθεί και 399 έχουν τραυματιστεί, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της UNICEF στον Λίβανο Μαρκολουίτζι Κόρσι.

Οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα ασφαλές σημείο για να καταφύγουν στον Λίβανο, ούτε καν στην πρωτεύουσα Βηρυτό, δήλωσε ο Κόρσι σε ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Αξιωματούχος της UNHCR (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες) δήλωσε ότι περίπου 150.000 άνθρωποι έχουν αποκλειστεί μετά την καταστροφή γεφυρών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Λίβανος
Unicef
Πόλεμος
Μέση Ανατολή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider