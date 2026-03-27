Η ταινία με το ρεκόρ εισιτηρίων από τις πρώτες μέρες κυκλοφορίας της στα σινεμά

Η ταινία του Ράιαν Γκόσλινγκ εκτοξεύτηκε στο παγκόσμιο box office, καθιστώντας την την ταινία το μεγαλύτερο ντεμπούτο της χρονιάς.

Πέντε χρόνια αφότου εξαγόρασε την MGM για 8,45 δισεκατομμύρια δολάρια, η Amazon φαίνεται να έχει στα χέρια της την πρώτη της μεγάλη εμπορική επιτυχία.

Σε σκηνοθεσία των Φιλ Λορντ και Κρίστοφερ Μίλερ, οι οποίοι δημιούργησαν μαζί τις ταινίες «21 Jump Street» και «The Lego Movie», το «Project Hail Mary» ακολουθεί έναν πρώην μοριακό βιολόγο που άθελά του ξεκινά μια σημαντική διαγαλαξιακή αποστολή. Η ιστορία είναι διασκευασμένη από το best seller μυθιστόρημα του συγγραφέα Άντι Γουέιρ.