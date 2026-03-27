Εκδόθηκε η ΠΝΠ για στήριξη αγροτών και επιχειρήσεων στη Λέσβου λόγω αφθώδους πυρετού

Δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που προβλέπει έκτακτα μέτρα στήριξης για τον πρωτογενή τομέα στη Λέσβο, λόγω των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που προβλέπει έκτακτα μέτρα στήριξης για τον πρωτογενή τομέα, με βασικούς άξονες την επιδότηση για την αγορά λιπασμάτων και την αποζημίωση των επιχειρήσεων παραγωγής τυριού στη Λέσβο, λόγω των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στο νησί.

Πιο συγκεκριμένα, θεσπίζεται οικονομική ενίσχυση για αγρότες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, για αγορές λιπασμάτων που πραγματοποιούνται από τις 15 Μαρτίου έως τις 31 Μαΐου 2026. Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 15% επί της αξίας των σχετικών τιμολογίων και καταβάλλεται αφορολόγητα, ακατάσχετα και ανεκχώρητα, χωρίς δυνατότητα συμψηφισμού με οφειλές.

Σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων όρων ή υποβολής ανακριβών στοιχείων, προβλέπεται η επιστροφή των ποσών με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Παράλληλα, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εισάγεται ειδικό καθεστώς αποζημίωσης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τυριού στη Λέσβο, λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί εξαιτίας των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού.

Η αποζημίωση καλύπτει το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων και υπολογίζεται με βάση την αξία των τιμολογίων αγοράς γάλακτος που αφορά αποκλειστικά προϊόντα που έχουν παραχθεί στο νησί.

Σημειώνεται ότι τα μέτρα αποσκοπούν στην ενίσχυση της ρευστότητας των παραγωγών και στη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων που πλήττονται από την υγειονομική κρίση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ