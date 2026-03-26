Google: Διαφωνούμε με την ετυμηγορία για τον εθισμό ανήλικης και θα ασκήσουμε έφεση

Η Google να δηλώνει ότι διαφωνεί με το σκεπτικό της ετυμηγορίας και να προαναγγέλλει την άσκηση έφεσης.

Η απόφαση αμερικανικού δικαστηρίου που έκρινε εταιρείες τεχνολογίας υπεύθυνες για τον εθισμό ανήλικης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από τους εμπλεκόμενους ομίλους, με την Google να δηλώνει ότι διαφωνεί με το σκεπτικό της ετυμηγορίας και να προαναγγέλλει την άσκηση έφεσης.

«Διαφωνούμε με την ετυμηγορία και σκοπεύουμε να ασκήσουμε έφεση. Η υπόθεση αυτή παρερμηνεύει το YouTube, το οποίο είναι μια υπεύθυνα σχεδιασμένη πλατφόρμα συνεχούς ροής (streaming) και όχι ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης», ανέφερε σε δήλωσή της εκπρόσωπος της Google.

Νωρίτερα έγινε γνωστή η καταδικαστική απόφαση που δικαίωσε την 20χρονη (σήμερα) Κέλλυ, που μήνυσε την Facebook και την Google για τις επιβλαβείς επιπτώσεις που είχαν οι εθιστικοί αλγόριθμοι στην υγεία της.

Η δίκη που ολοκληρώθηκε πρωτοβάθμια κατέληξε σε καταδικαστική απόφαση για την Google και την Meta, επιβάλλοντας καταβολή αποζημίωσης στην ενάγουσα ποσού ύψους 3 εκατ. δολαρίων από την κάθε εταιρία (δηλαδή συνολικά 6 εκατ. δολαρίων), ενώ η απόφαση περιλαμβάνει και την καταβολή τιμωρητικών αποζημιώσεων ύψους 30 εκατ. δολαρίων εάν οι εταιρείες δεν προβούν σε αλλαγές των αλγορίθμων ώστε να μην προκαλούν εθισμό στους ανήλικους.

