Βρετανία: Eλεύθερος ο Ιρανός που φέρεται ότι επιχείρησε να μπει σε βάση πυρηνικών υποβρυχίων

Η εισαγγελία έκρινε ότι δεν θα ασκηθεί δίωξη στη γυναίκα, όμως διατηρεί το δικαίωμα να το κάνει εφόσον υπάρξουν αποδείξεις για συμμετοχή της σε παράνομες ενέργειες.

Ένας Ιρανός που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα με την υποψία ότι επιχείρησε να μπει σε μια βάση πυρηνικών υποβρυχίων στη Σκωτία, αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή περαιτέρω ερευνών, ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές σήμερα.

Ο 34χρονος συνελήφθη την Πέμπτη μαζί με μια γυναίκα ηλικίας 31 ετών από τη Ρουμανία. Η αστυνομία της Σκωτίας έκανε λόγο για δύο άτομα που επιχείρησαν να μπουν στη Ναυτική Βάση Κλάιντ, στα δυτικά παράλια της Σκωτίας.

Η εισαγγελία έκρινε ότι δεν θα ασκηθεί δίωξη στη γυναίκα, όμως διατηρεί το δικαίωμα να το κάνει εφόσον υπάρξουν αποδείξεις για συμμετοχή της σε παράνομες ενέργειες. Ο Ιρανός αφέθηκε και αυτός ελεύθερος, χωρίς να οδηγηθεί στο δικαστήριο του Ντάμπαρτον, όπως ήταν προγραμματισμένο για σήμερα. Η υπόθεση σε βάρος του πάντως δεν έχει μπει στο αρχείο.

Η Ναυτική Βάση Κλάιντ είναι βασικής σημασίας για την ασφάλεια της Βρετανίας καθώς εκεί ελλιμενίζεται ο στόλος των υποβρυχίων, πυρηνικών και επιθετικών, της χώρας.

Στο υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε ο πρεσβευτής του Ιράν

Στο βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε ο πρεσβευτής του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Αλί Μουσαβί, μετά την πρόσφατη απαγγελία κατηγοριών σε βάρος δύο Ιρανών που θεωρούνται ύποπτοι για κατασκοπεία.

«Η κυβέρνηση θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των βρετανών πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας των επικίνδυνων και αποσταθεροποιητικών ενεργειών του Ιράν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό», ανέφερε εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάστηκαν ενώπιον δικαστηρίου του Λονδίνου ο 40χρονος Νεματολάχ Σαχσαβανί και ο 22χρονος Αλιρεζά Φαρασατί που κατηγορούνται για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν. Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών τους είχαν αναθέσει να παρακολουθούν την ισραηλινή πρεσβεία, την ιστορικότερη συναγωγή στη Βρετανία και άλλους εβραϊκούς στόχους. Παραμένουν υπό κράτηση μέχρι την επόμενη ακρόασή τους στο δικαστήριο, στις 17 Απριλίου.

