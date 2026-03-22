«Δύσκολη» νύχτα στο νότιο Ισραήλ από τα ιρανικά πλήγματα - Καταστροφές και τραυματίες

«Η πιο δύσκολη νύχτα» του πολέμου ήταν η χθεσινή για το Ισραήλ με απολογισμό περισσότερους από 100 τραυματίες από τις πυραυλικές επιθέσεις στα νότια της χώρας, την ίδια ώρα που η Τεχεράνη δέχθηκε νέα πλήγματα μετά τις 3 τα ξημερώματα.

«Τα συστήματα αεράμυνας τέθηκαν σε λειτουργία, αλλά δεν κατάφεραν να αναχαιτίσουν τον πύραυλο και διερευνώντας το περιστατικό θα αντλήσουμε διδάγματα», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, ενώ σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, δύο παιδιά συγκαταλέγονται στους σοβαρά τραυματίες στην Ντιμόνα που φιλοξενεί το στρατηγικής σημασίας Κέντρο Πυρηνικής Έρευνας της Νεγκέβ αλλά και κατοικημένη περιοχή στο Αράντ, νότια του Ισραήλ. Το Ιράν ισχυρίζεται ότι η ομοβροντία ήταν αντίποινα για την αμερικανική επιδρομή στη Νατάνζ.

Ο βαλλιστικός πύραυλος που δεν αναχαιτίστηκε έφερε μια συμβατική ιρανική κεφαλή, με εκατοντάδες κιλά εκρηκτικών, σύμφωνα με στρατιωτικές εκτιμήσεις.

Νετανιάχου: «Πολύ δύσκολο βράδυ, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε σε όλα τα μέτωπα»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε πως το Ισραήλ θα εξακολουθήσει να πλήττει τους εχθρούς του σε όλα τα μέτωπα, αναγνωρίζοντας πως αυτή είναι μια «πολύ δύσκολη νύχτα στον αγώνα για το μέλλον μας», αφού ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν δύο ισραηλινές πόλεις τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους.

«Θα εξακολουθήσουμε να πλήττουμε με αποφασιστικότητα τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε με τον δήμαρχο του Αράντ, καθώς επίσης και με τον δήμαρχο της Ντιμόνα νωρίτερα, ενώ κάλεσε τις κρατικές υπηρεσίες να παράσχουν κάθε αναγκαία βοήθεια.

Ο πύραυλος - που έφερε μια συμβατική κεφαλή με εκατοντάδες κιλά εκρηκτικών, χτύπησε ανάμεσα σε αρκετές πολυκατοικίες, τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

«Σύμφωνα με αναφορές που έλαβα, δεν υπάρχει κανείς παγιδευμένος αυτή τη στιγμή», είπε, εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας ενώ συνεχίζονταν οι έρευνες στα ερείπια πολυκατοικίας.

Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου διερευνούσε επίσης τις συνθήκες των συγκρούσεων.

Ο υπουργός Παιδείας Γιόαβ Κις ανακοίνωσε ότι όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες με φυσική παρουσία θα ακυρωθούν σε όλο το Ισραήλ την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Κατς, δήλωσε ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν αναμένεται να ενταθούν την ερχόμενη εβδομάδα. «Βρισκόμαστε στα μισά του δρόμου, αλλά η κατεύθυνση είναι σαφής. Σε περίπου μια εβδομάδα, το Πάσχα, την εορτή της ελευθερίας, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την ελευθερία και το μέλλον μας», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένη δήλωση.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ - ΜΠΕ