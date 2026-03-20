Πρωτοβουλίες του ΤΕΕ για ολοκληρωμένο σχεδιασμό στη διαχείριση του νερού

O πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, μίλησε στο 2nd Greek Water Summit για τις πρωτοβουλίες του ΤΕΕ σχετικά με τη διαχείριση νερού.

Πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση κανόνων και στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό για το νερό αναμένεται να αναλάβει το επόμενο διάστημα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Γιώργος Στασινός κατά τη συμμετοχή του στο πάνελ «Έργα, επενδύσεις και αποχέτευση – Το στοίχημα των υποδομών», στο πλαίσιο του 2nd Greek Water Summit. Ο κ. Στασινός τόνισε ότι στη χώρα απουσιάζει ένας συνεκτικός σχεδιασμός, επισημαίνοντας πως «συχνά τον επικαλούμαστε, αλλά στην πράξη δεν υπάρχει ολοκληρωμένος και συντονισμένος σχεδιασμός». Προανήγγειλε ότι «εμείς σαν ΤΕΕ θα πάρουμε πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα γιατί πρέπει να μπουν κανόνες και στο τέλος πρέπει να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της χώρας και των πολιτών». Υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις γίνονται αποσπασματικά, με αποτέλεσμα οι διαφορετικοί φορείς να κινούνται χωρίς κοινή κατεύθυνση και πρόσθεσε ότι στο ζήτημα της διαχείρισης του νερού δεν υπάρχει μία ενιαία λύση, αλλά απαιτείται συνδυασμός πολιτικών και εργαλείων. Όπως ανέφερε, «δεν θέλουμε μόνο φράγματα ή μόνο αφαλατώσεις», αλλά μια ολιστική προσέγγιση που να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της χώρας, όπως η νησιωτικότητα και οι έντονες εποχικές μεταβολές του πληθυσμού λόγω τουρισμού.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων δεν μπορεί να αποτελεί ευθύνη ενός μόνο φορέα, επισημαίνοντας ότι «δεν μπορεί να τα λύσει όλα ούτε η μία κυβέρνηση, ούτε ένα υπουργείο, ούτε μία περιφέρεια», αλλά απαιτείται συμμετοχή και ευθύνη από όλους τους εμπλεκόμενους. Αναφερόμενος στις συγκρούσεις συμφερόντων που αναπτύσσονται γύρω από τα έργα υποδομών, ανέφερε ότι απαιτείται ισχυρός ρόλος της Πολιτείας ως ρυθμιστή, ώστε να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον. Όπως σημείωσε, «κάποιος πρέπει να παίξει τον ρόλο του διαιτητή, ακόμη και του “κακού”, ώστε να βρεθεί η ισορροπία», προσθέτοντας, μάλιστα, ότι «αν θέλει η κυβέρνηση μπορούμε να συμβάλλουμε και να κάνουμε εμείς τον “κακό” ως επιστημονικός φορέας».

Στη δεύτερη παρέμβασή του, ο Γιώργος Στασινός αναφέρθηκε στην καθυστέρηση που παρατηρείται στη λήψη μέτρων σε μία σειρά από ζητήματα, φέρνοντας ως παράδειγμα το κυκλοφοριακό, τονίζοντας ότι στην Ελλάδα «ξεκινάμε να σχεδιάζουμε όταν το πρόβλημα μας αναγκάσει», γεγονός που, όπως παρατήρησε, οδηγεί σε καθυστερημένες και ανεπαρκείς λύσεις. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι υπάρχουν αρκετά παραδείγματα όπου η κεντρική διοίκηση απευθύνθηκε στο ΤΕΕ προκειμένου να δώσει λύσεις σε χρονίζοντα ζητήματα. «Συνήθως μας φωνάζουν όταν δεν λύνονται τα προβλήματα» σημείωσε και ανέφερε ενδεικτικά τον προσεισμικό έλεγχο δημόσιων κτιρίων που έγινε για πρώτη φορά στη χώρα από το ΤΕΕ. «Μέσα σε έναν χρόνο πραγματοποιήθηκαν περίπου 25.000 έλεγχοι, μετά από δεκαετίες αδράνειας» σημείωσε. Απέδωσε την αποτελεσματικότητα αυτή στο γεγονός ότι «υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν και θέλουν να αξιοποιηθούν».

Ανέδειξε επίσης τη σημασία του πολιτικού κύκλου, σημειώνοντας ότι η έλλειψη κινήτρων για έργα που ολοκληρώνονται σε βάθος χρόνου λειτουργεί ανασταλτικά για τον σχεδιασμό. Όπως είπε, «δεν υπάρχει η ίδια βούληση για έργα που δεν θα εγκαινιαστούν εντός της ίδιας θητείας». Παράλληλα, υπογράμμισε τον ρόλο της δημόσιας πίεσης και των Μέσων Ενημέρωσης, επισημαίνοντας ότι «αν δεν υπάρξει πίεση μέσα από τη δημοσιότητα, συχνά τα προβλήματα δεν λύνονται», προσθέτοντας ότι η πολιτική λειτουργεί πλέον σε μεγάλο βαθμό επικοινωνιακά. Καταλήγοντας, ο Γιώργος Στασινός επανέλαβε την ετοιμότητα του ΤΕΕ λέγοντας ότι «θα πάρουμε πολλές πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα για το θέμα του νερού. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός. Δεν πρέπει να λέμε ότι το λύσαμε τώρα το πρόβλημα επειδή έβρεξε. Πρέπει να το λύσουμε με ορίζοντα τα επόμενα 100 χρόνια», ενώ κλείνοντας σχολίασε ότι «πριν 100 χρόνια έγιναν σπουδαία πράγματα. Ιδρύθηκε το ΤΕΕ, η ΕΥΔΑΠ, ο Ολυμπιακός. Οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε και εμείς μετά από 100 χρόνια».

