Μείωση 5,3% για τον γενικό δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιανουάριο

Μείωση της τάξης του 5,3% σε ετήσια βάση σημείωσε τον Ιανουάριο ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024 είχε καταγραφεί αύξηση 2,9%.

Σε μηναία βάση, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατέγραψε μείωση 18,1%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2025 – Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2024 – Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,4%, έναντι αύξησης 1,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 5,3% τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Μείωση κατά 5,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων.

Αύξηση κατά 10,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

Μείωση κατά 9,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

Μείωση κατά 2,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εσωτερικής Αγοράς).

Η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 2,7% τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Μείωση κατά 2,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Η μείωση προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου. Αύξηση κατά 8,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλε η μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου: λοιπών ορυχείων και λατομείων.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 9,4% τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Μείωση κατά 9,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, βιομηχανίας ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελλό.

Αύξηση κατά 14,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε από τη μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών: