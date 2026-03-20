Μπαράζ σεισμών στην Αγία Κυριακή Ιωαννίνων - 4,6 Ρίχτερ ο ισχυρότερος

Τρεις σεισμοί σε διάστημα μικρότερο της μίας ώρας σημειώθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων.

Η ισχυρότερη δόνηση σημειώθηκε στις 11:05 και είχε μέγεθος 4,6 Ρίχτερ, με επίκεντρο 10 χλμ. ΒΒΑ της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ακολούθησε νέα δόνηση στις 11:40 με μέγεθος 4,5 Ρίχτερ, ενώ στις 11:50 σημειώθηκε και τρίτη δόνηση με μέγεθος 4,0 στην κλίμακα Ρίχτερ και επίκεντρο 11 χλμ. ΒΒΑ της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων. Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 322 χλμ. ΒΔ των Αθηνών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ