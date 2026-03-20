Τι χρήματα διεκδικεί η ΑΕΚ από το Conference League

Σημαντικά έσοδα περιμένουν την ΑΕΚ που συνεχίζει να ονειρεύεται καθώς παρά την ήττα 0-2 στη ρεβάνς με την Τσέλιε, κατάφερε να κάνει το επόμενο βήμα στην ευρωπαϊκή της πορεία, μετά το εντυπωσιακό 0-4 του πρώτου αγώνα στη Σλοβενία, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League.

Έχοντας βάλει στην τσέπη ήδη 10,732 εκατ. ευρώ, η Ένωση είδε τον τραπεζικό της λογαριασμό να «φουσκώνει» κατά 1,3 εκατ. ευρώ ως μπόνους για το εισιτήριο στους «8» στην τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση της UEFA.

Εάν οι «κιτρινόμαυροι» μπορέσουν να κάμψουν το εμπόδιο της Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία επικράτησε με 3-1 στο πρώτο ματς στην Τουρκία επί της Σάμσουνσπορ και ηττήθηκε με 1-0 στην Ισπανία και περάσουν στη φάση των «4», θα ενισχυθούν με 2,5 εκατ. ευρώ, όπου θα συναντήσουν μία εκ των Μάιντς και Στρασβούργο.

Σε περίπτωση που το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς κάνει το αποφασιστικό βήμα για τον τελικό (πιθανοί αντίπαλοι Σαχτάρ, Άλκμααρ, Κρίσταλ Πάλας, Φιορεντίνα), διασφαλίζει 4 εκατ. ευρώ σαν φιναλίστ.

Μάλιστα, άμα σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο, η ομάδα του Μάριου Ηλιόπουλου μόνο για την κατάκτηση θα λάβει έξτρα 3 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως ο «Δικέφαλος» έλαβε 400.000 ευρώ από την τελευταία νίκη στη League Phase του Conference League, με άλλα τόσα από το πριμ για τις θέσεις 1-8. Επίσης, πήρε 800.000 ευρώ για την πρόκριση στους «16», ενώ το πριμ κατάταξης της ως 3η έκλεισε στις 950.000 ευρώ.

Το πριμ εισόδου στη League Phase του Conference είναι 3,17 εκατ. ευρώ, με την ΑΕΚ να είχε «κλειδώσει» 530.000 ευρώ από την παρουσία της στα προκριματικά, 1,87 εκατ. ευρώ από το Value Pillar, 400.000 ευρώ από τις νίκες με Αμπερντίν, Φιορεντίνα, Σάμσουνσπορ και 133.000 μετά το «Χ» με τη Σάμροκ Ρόβερς.