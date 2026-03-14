Ιράν: Οι IRGC απειλούν με πλήγματα τα αμερικανικά συμφέροντα στα ΗΑΕ

Είναι νόμιμοι στόχοι δηλώνει η Τεχεράνη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν σήμερα ότι τα αμερικανικά συμφέροντα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), συμπεριλαμβανομένων των λιμανιών και των στρατιωτικών εγκαταστάσεων είναι νόμιμοι στόχοι, μετά από την επίθεση αμερικανικών δυνάμεων κατά ιρανικών νησιών, μετέδωσαν τα κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν.

Στην ίδια ανακοίνωση οι Φρουροί της Ιρανικής Επανάστασης παροτρύνουν τους κατοίκους των ΗΑΕ να εκκενώσουν λιμάνια, εγκαταστάσεις και στρατιωτικά καταφύγια των ΗΠΑ, προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες μεταξύ των αμάχων.

Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ξεκινά η «κούρσα» υποβολής για 6,8 εκατομμύρια φορολογουμένους

«Αλλάζουν όψη» τα Προσφυγικά στους Αμπελόκηπους - Προς χρήση κοινωνικής κατοικίας

Ιράν: Οι ΗΠΑ χτύπησαν το νησί Χαργκ, τον πετρελαϊκό κόμβο της Τεχεράνης

