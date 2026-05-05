Unilever: Η κίνηση ματ στην Ελλάδα στη σκιά του big deal με τη McCormick

Κίνηση - σταθμός για τις δραστηριότητες του πολυεθνικού ομίλου η αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας στο εργοστάσιο στου Ρέντη.

Σε μια επενδυτική κίνηση στρατηγικής σημασίας προχωρά ο όμιλος Unilever στην Ελλάδα και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Όπως έγινε γνωστό, η ΕΛΑΪΣ Unilever Hellas ενισχύει περαιτέρω την παραγωγική της δραστηριότητα στη χώρα μας, με το εργοστάσιο του Ρέντη να προχωρά το επόμενο διάστημα στην παραγωγή νέων κωδικών και νέων συσκευασιών. Η κίνηση αυτή αναμένεται να αυξήσει τον συνολικό όγκο παραγωγής του εργοστασίου κατά 15%, αναβαθμίζοντας έτι περαιτέρω τον στρατηγικό ρόλο τόσο της Ελλάδας, όσο και του εργοστασίου του Ρέντη, για τον όμιλο Unilever.

Η παραγωγική δραστηριότητα θα αφορά σε νέους κωδικούς Skip Wonder Wash και νέες συσκευασίες Skip mega pack.

Σήμερα, το εργοστάσιο του Ρέντη καλύπτει περίπου το 40% των προϊόντων που διακινεί η ΕΛΑΪΣ Unilever Hellas στην ελληνική αγορά, αποτελώντας βασικό πυλώνα για την κατηγορία της οικιακής φροντίδας. Η νέα αυτή επένδυση έρχεται σε συνέχεια της μεταφοράς της παραγωγής του Skip Wonder Wash στην Ελλάδα το 2025. Τα τελευταία χρόνια, η ΕΛΑΪΣ Unilever Hellas έχει υλοποιήσει επενδύσεις ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας του εργοστασίου. Με αυτόν τον τρόπο, η μονάδα έχει ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητά της να υποστηρίζει αυξημένες παραγωγικές ανάγκες.

Το big deal με την αμερικανική McCormick και τι σημαίνει για την Ελλάδα

Η «ψήφος εμπιστοσύνης» του πολυεθνικού κολοσσού στην Ελλάδα και στο εργοστάσιο δεν είναι τυχαία. Έρχεται, μάλιστα, λίγες εβδομάδες μετά τη γνωστοποίηση πως η Unilever σχεδιάζει να συγχωνεύσει τη δραστηριότητα των τροφίμων της με την αμερικανική εταιρεία μπαχαρικών McCormick, σε μια συμφωνία που θα της αποφέρει 15,7 δισ. δολάρια σε μετρητά ενώ θα δώσει στους μετόχους της τον πλειοψηφικό έλεγχο του νέου κολοσσού, με δύναμη πυρός 60 δισ. δολαρίων. Μόλις ολοκληρωθεί το deaΙ, η Unilever θα αποσχίσει το τμήμα τροφίμων της και στη συνέχεια θα το συγχωνεύσει με τον ιδιοκτήτη της καυτερής σάλτσας Cholula.

Όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, η εκχώρηση του κλάδου τροφίμων της Unilever (προϊόντα Hellmann’s, Knorr) στη McCormick & Company θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα σήμαινε την απόσχιση του κλάδου τροφίμων της Unilever, αλλά και την εστίαση του ομίλου στους κλάδους ατομικής φροντίδας και προσωπικής υγιεινής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, η συμφωνία μεταξύ των δύο κολοσσών, ήτοι της Unilever και της McCormick & Company συνιστά ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά deals παγκοσμίως. Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας που θα συγκεντρώνει το σύνολο των δραστηριοτήτων τροφίμων της Unilever, σε συνεργασία με τη McCormick. Στη νέα αυτή εταιρική οντότητα, η Unilever θα διατηρεί το 65% και η McCormick το 35%.

Ποια όμως θα είναι η επόμενη μέρα στην Ελλάδα στη σκιά αυτού το big deal; «Ακόμη δεν μπορούμε να πούμε τι θα σημάνει αυτό για την ελληνική αγορά. Λογικά θα έχουμε δύο εταιρείες στη χώρα μας», δήλωνε τον περασμένο μήνα ο General Manager της Unilever για την Ελλάδα, την Κύπρο, τα Βαλκάνια και τις Βαλτικές χώρες, Γιώργος Τζαβάρας, συμμετέχοντας σε πάνελ στο 16ο Food Retail Conference και ερωτηθείς επί του θέματος. Να σημειωθεί εδώ ότι η αμερικανική McCormick δεν διαθέτει παρουσία στην Ελλάδα.

Οι αναλυτές της Barclays αποτίμησαν την επιχείρηση τροφίμων της Unilever μεταξύ 28 δισ. ευρώ (32,1 δισ. δολάρια) και 31 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του χρέους. Αυτό, σε συνδυασμό με την κεφαλαιοποίηση αγοράς των 14,2 δισ. δολαρίων της McCormick και τα 15,7 δισ. δολάρια σε μετρητά, θα μπορούσαν να αποτιμήσουν τον νέο γίγαντα σε πάνω από 60 δισ. δολάρια.

Η πιθανή συμφωνία σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη κίνηση του Φερνάντο Φερνάντεθ από τότε που ανέλαβε τα ηνία της Unilever τον Μάρτιο του 2025 και έρχεται μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης πέρυσι της επιχείρησης παγωτού πολλών δισ. ευρώ της Unilever, στην οποία στεγάζονται τα Ben & Jerry's και Magnum, ανοίγοντας νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Η συμφωνία με τον McCormick έρχεται να προστεθεί στο πρόγραμμα μείωσης κόστους που εφαρμόζει η Unilever από το 2024, με στόχο την εξοικονόμηση περίπου 800 εκατ. ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια.

Στην Ελλάδα

Την άνοιξη του 2025 η Unilever ίδρυσε στην Ελλάδα την Algida Ice Cream Company, με στόχο την απόσχιση της δραστηριότητας του παγωτού, υλοποιώντας το διεθνές πλάνο του πολυεθνικού κολοσσού.

Στην Ελλάδα ο όμιλος διαθέτει δύο παραγωγικές εγκαταστάσεις στον Ρέντη, μία για προϊόντα οικιακής φροντίδας και απορρυπαντικών και μία για προϊόντα τροφίμων, καθώς και δυο κέντρα αποθήκευσης και διανομών. Στην ελληνική αγορά δραστηριοποιείται σε 30 κατηγορίες προϊόντων και διακινεί γνωστές μάρκες όπως τα Skip, Cajoline, Dove, Lux, Axe, Ultrex, Klinex, ΑΙΜ, Hellmann’s, Knorr, κ.α. Παράλληλα, προϊόντα που παράγονται στις εγκαταστάσεις στον Ρέντη, εξάγονται σε μια σειρά ευρωπαϊκών αγορών, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Αυστρία.

Ο όμιλος

Με ιστορία μεγαλύτερη των 120 χρόνων, η Unilever είναι μια από τις παλαιότερες πολυεθνικές εταιρείες στον παγκόσμιο επιχειρηματικό χάρτη, ενώ τα προϊόντα της είναι διαθέσιμα σε περισσότερες από 190 χώρες.

Σχεδόν 3,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη χρησιμοποιούν τα προϊόντα της. Έχει στο δυναμικό της 96.000 εργαζομένους και οι πωλήσεις της έφτασαν τα 50,5 δισ. ευρώ το 2025. Μόνο στην Ευρώπη και τη Βρετανία, σχεδόν 5.000 άνθρωποι εργάζονται στον κλάδο τροφίμων της Unilever, νούμερο που αντιστοιχεί σε κάτι λιγότερο από το ένα τρίτο των εργαζομένων της Γηραιάς Ηπείρου.