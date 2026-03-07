Τραμπ: Το Ιράν από νταής έχει μετατραπεί στον ηττημένο της περιοχής - Θα χτυπηθεί πολύ σκληρά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προειδοποιεί ότι εξετάζεται η πιθανότητα να τεθούν στο στόχαστρο περιοχές και ομάδες ανθρώπων που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν είχαν θεωρηθεί στόχοι.

Το Ιράν από νταής της Μέσης Ανατολής έχει μετατραπεί στον ηττημένο της περιοχής, αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Σε ανάρτηση του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ τονίζει ότι το Ιράν θα δεχθεί πολύ σκληρό πλήγμα, ενώ προειδοποιεί ότι εξετάζεται η πιθανότητα να τεθούν στο στόχαστρο «περιοχές και ομάδες ανθρώπων που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν είχαν θεωρηθεί στόχοι» - χωρίς όμως να αποσαφηνίσει σε ποιους αναφέρεται, αν και η αναφορά του θα μπορούσε να αφορά σε συμμάχους της Τεχεράνης στην περιοχή, όπως οι Χούθι της Υεμένης και η Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρέλειψε να συμπεριλάβει στο μήνυμά του και τη συγνώμη που απεύθυνε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν προς τις γειτονικές χώρες για τα χτυπήματα της Τεχεράνης, αναφέροντας ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που το Ιράν έχει ηττηθεί από τα γύρω κράτη της Μέσης Ανατολής.

Αναλυτικά, ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρει:

«Το Ιράν, το οποίο δέχεται σφοδρά πλήγματα, έχει ζητήσει συγγνώμη και έχει παραδοθεί στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή και υποσχέθηκε ότι δεν θα τους πυροβολήσει ξανά. Αυτή η υπόσχεση δόθηκε μόνο εξαιτίας των αδιάκοπων επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Επιδίωκαν να καταλάβουν και να κυριαρχήσουν στη Μέση Ανατολή. Είναι η πρώτη φορά που το Ιράν, σε χιλιάδες χρόνια, έχει ηττηθεί από τα γύρω κράτη της Μέσης Ανατολής. Έχουν πει: «Ευχαριστούμε, Πρόεδρε Τραμπ». Και εγώ είπα: «Παρακαλώ!»

Το Ιράν δεν είναι πλέον ο «Νταής της Μέσης Ανατολής». Αντίθετα, είναι πλέον «Ο ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ» και θα παραμείνει έτσι για πολλές δεκαετίες, μέχρι να παραδοθεί ή, πιο πιθανό, να καταρρεύσει ολοκληρωτικά! Σήμερα το Ιράν θα δεχτεί πολύ σκληρό πλήγμα. Υπό σοβαρή εξέταση για πλήρη καταστροφή και βέβαιο θάνατο, λόγω της κακής συμπεριφοράς του Ιράν, βρίσκονται περιοχές και ομάδες ανθρώπων που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν είχαν θεωρηθεί στόχοι. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»



