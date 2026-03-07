Δίκτυα, οικονομία, ασφάλεια, γεωπολιτική: Η δύναμη του mobile στη νέα παγκόσμια τάξη

Στη Βαρκελώνη, κάθε άνοιξη, δεν παρουσιάζονται απλώς νέες συσκευές. Στο Mobile World Congress αποκαλύπτεται, στην πραγματικότητα, η αρχιτεκτονική της επόμενης παγκόσμιας οικονομίας.

Πριν από λίγα χρόνια, η συζήτηση για την κινητή τεχνολογία περιστρεφόταν κυρίως γύρω από τις συσκευές και τα δίκτυα. Σήμερα όμως το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο. Οι κινητές επικοινωνίες, τα δίκτυα δεδομένων, τα cloud οικοσυστήματα και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν την αόρατη υποδομή πάνω στην οποία λειτουργεί σχεδόν κάθε πτυχή της σύγχρονης οικονομίας - από τις πληρωμές και τις μεταφορές μέχρι την ενέργεια, την υγεία και τη δημόσια διοίκηση. Ταυτόχρονα, η τεχνολογία αυτή βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των γεωπολιτικών εξελίξεων: η πρόσβαση στα δίκτυα, οι αλυσίδες εφοδιασμού, ο έλεγχος των δεδομένων και η τεχνολογική αυτονομία συνδέονται άμεσα με την ισχύ των οικονομιών και των κρατών. Σε αυτό το περιβάλλον, η κινητή βιομηχανία δεν είναι απλώς ένας κλάδος τεχνολογίας* εξελίσσεται σε βασική πλατφόρμα πάνω στην οποία χτίζεται η επόμενη φάση της παγκόσμιας οικονομίας

Στη Βαρκελώνη, κάθε άνοιξη, δεν παρουσιάζονται απλώς νέες συσκευές. Στο Mobile World Congress αποκαλύπτεται, στην πραγματικότητα, η αρχιτεκτονική της επόμενης παγκόσμιας οικονομίας. Πίσω από τα περίπτερα με τα εντυπωσιακά demo, τα AI-enabled smartphones και τα δίκτυα επόμενης γενιάς, διαμορφώνεται ένας κλάδος που δεν περιορίζεται πια στη συνδεσιμότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της GSMA Intelligence, η κινητή βιομηχανία έχει ήδη μετατραπεί σε έναν από τους μεγαλύτερους οικονομικούς και δημοσιονομικούς πυλώνες του πλανήτη και η επιρροή της επιταχύνεται.

8,8 δισεκατομμύρια συνδέσεις - 5,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι

Σήμερα, ο κλάδος υποστηρίζει 8,8 δισεκατομμύρια ασύρματες συνδέσεις, εκ των οποίων 5,8 δισεκατομμύρια είναι μοναδικοί συνδρομητές. Με άλλα λόγια, περίπου το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού βασίζεται στις κινητές υπηρεσίες για επικοινωνία, εμπόριο και πρόσβαση σε ψηφιακές πλατφόρμες. Ωστόσο, το αφήγημα δεν είναι πλέον περισσότερη κάλυψη. Η βιομηχανία περνά από το μοντέλο της απλής συνδεσιμότητας σε ένα οικοσύστημα ευφυών, προσαρμοστικών και data-driven υπηρεσιών.

Τα δίκτυα 4G και 5G επεκτείνονται, αλλά η έμφαση μετατοπίζεται σε 5G standalone αρχιτεκτονικές, network slicing, open APIs και - κυρίως στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε κάθε επίπεδο. Η GSMA μιλά ανοιχτά για moving beyond connectivity και αυτό δεν είναι σύνθημα, είναι οικονομική στρατηγική.

Η οικονομία του mobile αγγίζει τα 11,3 τρισ. δολάρια

Η συμβολή των κινητών τεχνολογιών στο παγκόσμιο ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 11,3 τρισ. δολάρια έως το 2030, αντιπροσωπεύοντας το 8,4% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Το 2025, η συμβολή αυτή διαμορφώνεται στα 7,6 τρισ. δολάρια (6,4% του ΑΕΠ), με σταθερή ανοδική πορεία: 2026: 8,46 τρισ. ευρώ, 2027: 9,31 τρισ. ευρώ, 2028: 10,13 τρισ.ευρώ, 2029: 10,83 τρισ.ευρώ και 2030: 11,3 τρισ. ευρώ. Ο ρυθμός αύξησης (CAGR 8,4%) είναι τριπλάσιος από τον αναμενόμενο ρυθμό αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ την περίοδο 2026-2030 (2,6%). Πρόκειται για έναν κλάδο που όχι μόνο ακολουθεί την παγκόσμια οικονομία, αλλά την ξεπερνά σε ταχύτητα. Παράλληλα, το mobile οικοσύστημα υποστήριξε το 2025 περίπου 50 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως, 31 εκατομμύρια άμεσες και 19 εκατομμύρια έμμεσες. Δεν μιλάμε για μια τεχνολογική νησίδα αλλά για έναν διακλαδικό μηχανισμό ανάπτυξης.

Την ίδια στιγμή, είναι χαρακτηριστικό ότι οι εταιρείες ανακοίνωσαν επενδύσεις δισεκατομμυρίων στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Xiaomi, με τον William Lu, Partner and President του τεχνολογικού κολοσσού, με αφορμή την παγκόσμια παρουσίαση της σειράς Xiaomi 17, να ανακοινώνει επενδύσεις που ξεπερνούν τα 24 δισεκατομμύρια ευρώ δείχνοντας την τεράστια σημασία που δίνουν οι εταιρείες-κολοσσοί στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

810 δισ. δολάρια σε φόρους - ο δημοσιονομικός πυλώνας

Η δημοσιονομική διάσταση είναι εξίσου εντυπωσιακή. Το 2025, η φορολογική συνεισφορά του mobile οικοσυστήματος ανήλθε σε 810 δισ. δολάρια, που αντιστοιχούν στο 3,5% των συνολικών παγκόσμιων φορολογικών εσόδων.

Η ανάλυση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον:

*230 δισ. από ΦΠΑ και ειδικούς φόρους στις υπηρεσίες

*140 δισ. από ΦΠΑ και δασμούς συσκευών

*170 δισ. από φόρους εταιρικών κερδών

*270 δισ. από φόρους απασχόλησης και κοινωνική ασφάλιση

Σε μια εποχή όπου οι κυβερνήσεις αναζητούν έσοδα και ταυτόχρονα εργαλεία για καλύτερη φορολογική συμμόρφωση, το mobile λειτουργεί και ως πλατφόρμα διευκόλυνσης της είσπραξης, μέσω ψηφιακών πληρωμών και mobile tax applications.

Το χάσμα: 4% κάλυψη, 38% χρήση

Παρά την πρόοδο, το «usage gap» παραμένει το μεγάλο στοίχημα. Το 2024, το κενό κάλυψης περιορίζεται στο 4%, όμως το κενό χρήσης φτάνει το 38%. Δηλαδή, δισεκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται εντός δικτύου αλλά δεν αξιοποιούν πλήρως το mobile internet. Η πρόκληση δεν είναι τεχνική, είναι κοινωνική, οικονομική και εκπαιδευτική. Το MWC αναδεικνύει πλέον λιγότερο τις κεραίες και περισσότερο τις πολιτικές ένταξης.

5G στο 57% έως το 2030 - Η γεωγραφία της μετάβασης

Η μετάβαση στα προηγμένα δίκτυα επιταχύνεται. Μέχρι το 2030, το 57% των παγκόσμιων κινητών συνδέσεων θα είναι 5G. Τα legacy δίκτυα 2G και 3G θα περιοριστούν στο 1% και 5% αντίστοιχα.

Η εικόνα ανά περιοχή είναι αποκαλυπτική:

* Κράτη του Κόλπου: 95%

* Αναπτυγμένη Ασία-Ειρηνικός: 91%

* Βόρεια Αμερική: 89%

* Κίνα: 88%

* Ευρώπη: 82%

*Λατινική Αμερική: 50%

* Αφρική: 21%

Το 5G δεν είναι ομοιόμορφο φαινόμενο, είναι γεωοικονομικός δείκτης-Έσοδα, επενδύσεις και Open Gateway. Τα έσοδα των παρόχων αναμένεται να φτάσουν τα 1,19 τρισ. δολάρια το 2025 και τα 1,36 τρισ. το 2030. Παράλληλα, οι επενδύσεις (capex) για την περίοδο 2025-2030 θα αγγίξουν τα 1,2 τρισ. δολάρια.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρωτοβουλία GSMA Open Gateway. Ήδη 79 πάροχοι, που αντιπροσωπεύουν το 77% της παγκόσμιας αγοράς, υιοθετούν κοινά APIs. Το δίκτυο μετατρέπεται σε πλατφόρμα. Και η πλατφόρμα σε επιχειρηματικό μοντέλο.

Πολιτικές για ανάπτυξη: από το 6G έως την απάτη

Ενώ το 5G επεκτείνεται, όπως επισημαίνεται στην αναφορά του GSMA, o σχεδιασμός για το 6G έχει ξεκινήσει. Τα φάσματα 4,5 GHz, 7 GHz και 7-8 GHz εξετάζονται ενόψει WRC-27. Η εναρμόνιση φάσματος απαιτεί χρόνια, ο σχεδιασμός πρέπει να γίνει τώρα. Την ίδια στιγμή, η παγκόσμια οικονομική ζημία από το κυβερνοέγκλημα αναμένεται να αυξηθεί από 9,22 τρισ. δολάρια το 2024 σε 15,63 τρισ. το 2029. Η μάχη κατά της απάτης γίνεται κεντρική πολιτική προτεραιότητα.

Αν το 5G και η τεχνητή νοημοσύνη είναι οι κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης, η ασφάλεια είναι το θεμέλιο της βιωσιμότητάς της. Η κινητή βιομηχανία δεν μπορεί να φτάσει τα 11,3 τρισ. δολάρια χωρίς εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη, το 2025, μεταφράζεται σε κυβερνοασφάλεια.

Το παγκόσμιο κόστος του κυβερνοεγκλήματος προβλέπεται να αυξηθεί από 9,22 τρισ. δολάρια το 2024 σε 15,63 τρισ. έως το 2029. Πρόκειται για μια παράλληλη οικονομία απειλών που αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές εθνικές οικονομίες. Σε αυτό το περιβάλλον, τα mobile δίκτυα αποτελούν κρίσιμο πεδίο σύγκρουσης. Είναι ταυτόχρονα πύλη πρόσβασης, μηχανισμός πληρωμών, εργαλείο ταυτοποίησης και πλατφόρμα επιχειρηματικής λειτουργίας.

Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας δαπανούν ήδη 15-19 δισ. δολάρια ετησίως μόνο για core cybersecurity λειτουργίες και threat monitoring. Και το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει επενδύσεις σε εκπαίδευση προσωπικού, governance και ενίσχυση θεσμικών μηχανισμών ανθεκτικότητας. Με άλλα λόγια η ασφάλεια δεν είναι λειτουργικό έξοδο, είναι κεφαλαιουχική επένδυση στην ίδια την ύπαρξη του οικοσυστήματος. Η απειλή δεν είναι πλέον μόνο τεχνική, είναι ψυχολογική και κοινωνική. Η κοινωνική μηχανική, οι απάτες impersonation και το λεγόμενο "human hacking" εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη συμπεριφορά, όχι τα firewalls. Η μετάβαση σε ψηφιακές πληρωμές και mobile-first οικονομικά μοντέλα αυξάνει την επιφάνεια κινδύνου. Η ασφάλεια, συνεπώς, μετατρέπεται σε στρατηγική παράμετρο μακροοικονομικής σταθερότητας.

Παράλληλα, όπως επισημάνθηκε σε παρουσιάσεις του MWC η ασφάλεια μεταφέρεται από το δίκτυο στη συσκευή. Οι νέες γενιές έξυπνων τηλεφώνων και φορητών συσκευών λειτουργούν ως κέντρα τεχνητής νοημοσύνης, με επεξεργασία δεδομένων πάνω στη συσκευή μέσω εξειδικευμένων μονάδων νευρωνικής επεξεργασίας και επιταχυντών τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό επιτρέπει βιομετρική ταυτοποίηση, ανίχνευση απάτης σε πραγματικό χρόνο και μειωμένη εξάρτηση από υπολογιστική επεξεργασία στο υπολογιστικό νέφος. Η προστασία της ιδιωτικότητας ήδη από τον σχεδιασμό δεν αποτελεί πλέον μόνο νομική υποχρέωση, αλλά μετατρέπεται σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το 90% των παρόχων εφαρμόζει ήδη πολυεπίπεδα μοντέλα άμυνας. Όμως η τεχνητή νοημοσύνη είναι δίκοπο μαχαίρι. Οι ίδιες τεχνολογίες που ενισχύουν την ανίχνευση απάτης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιθέσης παραποιήσεις εικόνας και φωνής, αυτοματοποιημένες phishing καμπάνιες και εξελιγμένες μορφές κοινωνικής μηχανικής. Η μάχη μετατρέπεται σε αγώνα ταχύτητας μεταξύ αλγορίθμων.

Σε γεωπολιτικό επίπεδο, η κυβερνοασφάλεια συνδέεται πλέον με την ψηφιακή κυριαρχία. Η προστασία των δικτύων 5G, η διασφάλιση κρίσιμων υποδομών και η προετοιμασία για το 6G δεν αφορούν μόνο την τεχνολογία, αλλά και την εθνική ανθεκτικότητα. Οι χώρες που θα επενδύσουν σε θεσμική ικανότητα και διεθνή συνεργασία θα αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην ψηφιακή οικονομία.

Η ασφάλεια λειτουργεί και ως πολλαπλασιαστής εμπιστοσύνης για την επιχειρηματική αγορά. Οι επιχειρήσεις που κατευθύνουν έως και 10% των εσόδων τους σε ψηφιακό μετασχηματισμό την περίοδο 2025-2030 δεν θα επενδύσουν χωρίς εγγυήσεις προστασίας δεδομένων και λειτουργικής συνέχειας. Το mobile δίκτυο πρέπει να είναι όχι μόνο γρήγορο, αλλά αξιόπιστο.

Σε έναν κόσμο όπου η οικονομική δραστηριότητα μεταφέρεται ολοένα και περισσότερο σε mobile-first περιβάλλοντα, η ασφάλεια γίνεται μακροοικονομικός δείκτης. Όπως το ΑΕΠ μετρά παραγωγή, έτσι και η κυβερνοασφάλεια μετρά σταθερότητα.

Η κινητή βιομηχανία βρίσκεται πλέον σε διπλό ρόλο. Επιταχυντής ανάπτυξης και ταυτόχρονα φρουρός της ψηφιακής εμπιστοσύνης. Χωρίς το δεύτερο, το πρώτο δεν μπορεί να διατηρηθεί. Και ίσως αυτό να είναι το λιγότερο θεαματικό, αλλά πιο καθοριστικό μήνυμα που κρύβεται πίσω από τα περίπτερα της Βαρκελώνης. Η επόμενη φάση της ψηφιακής οικονομίας δεν θα κριθεί μόνο από ταχύτητες και την καθυστέρηση απόκρισης, αλλά από το ποιος μπορεί να προστατεύσει καλύτερα το οικοσύστημά του.

Γιατί στην οικονομία των 11,3 τρισ. δολαρίων, η ασφάλεια δεν είναι κόστος αλλά προϋπόθεση ύπαρξης. Η Βαρκελώνη λειτουργεί κάθε χρόνο ως σημείο συμπύκνωσης μιας αλήθειας που πλέον δεν κρύβεται: η κινητή βιομηχανία δεν είναι ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών. Είναι ο μηχανισμός μέσα από τον οποίο κινούνται κεφάλαια, υπηρεσίες, δεδομένα και δημόσιες πολιτικές. Σε μια περίοδο όπου οι οικονομίες δοκιμάζονται, οι εφοδιαστικές αλυσίδες αναδιατάσσονται και οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν την τεχνολογική αυτονομία, το mobile εξελίσσεται σε στρατηγική υποδομή ισχύος. Από τα 8,8 δισεκατομμύρια συνδέσεις έως τα 11,3 τρισ. δολάρια συμβολής στο ΑΕΠ, από τα 50 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως τα 810 δισ. σε φόρους, η εικόνα είναι καθαρή: το mobile δεν είναι πια απλώς υποδομή. Είναι οικονομία, ρύθμιση, ασφάλεια και ολοένα περισσότερο γεωοικονομία.

