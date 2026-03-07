Κικίλιας: Αισθανόμαστε υπερήφανοι βλέποντας ελληνικές δυνάμεις να προασπίζουν την ασφάλεια της Κύπρου

Η Ελληνική Κυβέρνηση, όπως έκανε πάντα σε όλες τις κρίσεις, από την πανδημία μέχρι και σήμερα, είναι εδώ για να βοηθήσει και να στηρίξει, αναφέρει ο υπ. Τουρισμού για τις επιπτώσεις στην οικονομία απ' την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Για την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τη στάση της Ελλάδας και τις επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος στη ναυτιλία και στις οικονομίες των κρατών, μίλησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Ειδικότερα, για τη συνδρομή στην Κύπρο δήλωσε: «Όλοι οι Έλληνες που έχουμε μια πληγή στην ψυχή μας, λόγω της τραγωδίας του Κυπριακού, αισθανόμαστε υπερήφανοι βλέποντας δύο φρεγάτες μας και δύο ζεύγη F-16 να βρίσκονται στην Κύπρο για να προστατεύουν την ασφάλεια του νησιού. Το θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί από το ΄74 μέχρι σήμερα, είδαμε, ακούσαμε και βιώσαμε πολλά. Οι Κύπριοι αδελφοί μας πόνεσαν πολύ, αλλά και οι Έλληνες επίσης. Το έθνος μας είναι εδώ. Αυτό τόνωσε την ψυχολογία των Ελλήνων και το φρόνημά τους και ήθελα να το αναφέρω γιατί το αισθάνομαι και εγώ».

Για την αμυντική πολιτική της χώρας και τις αντιδράσεις της Τουρκίας, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι η Τουρκία «ασκεί μία σταθερή εξωτερική πολιτική εδώ και πολλά χρόνια, η οποία, πολλές φορές, είναι ενάντια στα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας» σημειώνοντας: «Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να καθόμαστε στο τραπέζι του διάλογου, να ακούμε, να διαπραγματευόμαστε και να μιλάμε, αλλά όχι να υποχωρούμε. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας κάνουν αυτά που πρέπει, σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ, προκειμένου να υπάρχει η ασφάλεια η οποία απαιτείται. Υπάρχουν κίνδυνοι εκεί γιατί είναι μια ευρύτερη εμπόλεμη ζώνη στη Μέση Ανατολή, όπου τελικά ήχησαν οι σειρήνες και στην Κύπρο και είχαμε ένα drone το οποίο έπεσε στη βάση στο Ακρωτήρι». Πρόσθεσε, δε, ότι «η ασφάλεια στην ευρύτερη γειτονιά δεν έπαψε ποτέ να είναι πρώτη προτεραιότητα για τους Έλληνες. Υπάρχει σοβαρότητα, προγραμματισμός και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, είμαστε εκεί για τα νησιά μας, για τις ακριτικές περιοχές, για τη χώρα μας και συνεργαζόμαστε και σε διεθνές επίπεδο, προχωρώντας σε κινήσεις που συμβάλλουν στην ειρήνη. Εμείς ποτέ δεν ζητήσαμε να ανοίξει καμία πολεμική σύρραξη».

Αναφορικά με τις επιπτώσεις που έχει ένας πόλεμος στην οικονομία, επισήμανε: «Υπενθυμίζω ότι ήμουν Υπουργός Τουρισμού όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση, με την οποία ήρθε αντιμέτωπη όλη η Ευρώπη. Θυμάστε ότι τότε, υπήρχαν σενάρια καταστροφής για τον ελληνικό τουρισμό. Τι απέδειξε εκείνη η χρονιά; Ήταν η χρονιά της "επιστροφής" του τουρισμού μετά από την πανδημία. Και παρά την ενεργειακή κρίση, ο τουρισμός μας ήταν ανθεκτικός, πήγε πάρα πολύ καλά - θυμίζω 10 πτήσεις από την Αμερική την εβδομάδα, πολλοί νέοι προορισμοί, αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος, σημαντικά κέρδη και για τον ιδιωτικό τομέα, τους συμπατριώτες μας και τους νησιώτες, αλλά και για την ελληνική οικονομία».

Σε αυτό το πλαίσιο, απαντώντας στα σενάρια που υπάρχουν για αύξηση τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια το καλοκαίρι, λόγω της ραγδαίας ανόδου στις τιμές του πετρελαίου που επιφέρει ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε: «Πέρυσι, πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια συνεχών αυξήσεων - συνολικά +48% - στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ανακοινώθηκαν από την αγορά αυξήσεις +15%, οι οποίες δεν έγιναν ποτέ. Γιατί μειώσαμε τα λιμενικά τέλη, το παλέψαμε μαζί με την αγορά, έγιναν εκπτώσεις μέχρι και 32% και ο τουρισμός "έσκισε". Προς το παρόν, υπάρχουν 8 ημέρες συρράξεων και καμία πρόβλεψη δεν μπορεί να γίνει για το πόσο θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος. Υπάρχει πίεση και ήδη - όπως σωστά αναφέρατε - η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου ανέβηκε στα 91 δολάρια. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι, αν για ένα μήνα μείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ, ενδεχομένως να φτάσει και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Θα δούμε πόσο σύντομα θα υπάρξει αποκλιμάκωση. Η Ελληνική Κυβέρνηση, όπως έκανε πάντα σε όλες τις κρίσεις, από την πανδημία μέχρι και σήμερα, είναι εδώ για να βοηθήσει και να στηρίξει. Θα γίνει όμως προσεκτικά, στρατευμένα. Είναι μια κρίσιμη, δύσκολη στιγμή. De facto, έχουμε αυξήσεις αυτή τη στιγμή στις τιμές του πετρελαίου. Η ελληνική πολιτεία όμως και η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη, σε όλα τα βασικά κομμάτια της οικονομίας που ακουμπάνε τους Έλληνες, απέδειξε στο παρελθόν ότι στηρίζει και βοηθά τους πολίτες και πιστεύω το ίδιο θα γίνει και τώρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ