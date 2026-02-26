Κρεμλίνο: Η μείωση των ενεργειακών εσόδων και το έλλειμμα του προϋπολογισμού είναι «συνηθισμένες δυσκολίες»

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι αυτή η συνάντηση, που σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Μιχαΐλ Μισούστιν έλαβε χώρα αργά την Τρίτη το βράδυ και διήρκησε αρκετές ώρες.

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η σημαντική μείωση των εσόδων από τις πωλήσεις ενέργειας και το αυξανόμενο έλλειμμα του προϋπολογισμού είναι «συνηθισμένες δυσκολίες» που μπορεί να διορθωθούν χάρη στη γενικότερη μακροοικονομική σταθερότητα.

Τα σχόλια του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αφορούσαν συνάντηση την οποία είχε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν με υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους αυτή την εβδομάδα προκειμένου να συζητηθεί ο προϋπολογισμός.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι αυτή η συνάντηση, που σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Μιχαΐλ Μισούστιν έλαβε χώρα αργά την Τρίτη το βράδυ και διήρκησε αρκετές ώρες, έδειξε ότι ο Πούτιν παρακολουθεί στενά τις οικονομικές εξελίξεις.

«Υπάρχει πραγματικά μείωση στα έσοδα πετρελαίου και αερίου. Η μείωση αυτή αντισταθμίζεται εν μέρει από την αύξηση στα έσοδα που δεν σχετίζονται με το πετρέλαιο και το αέριο. Γενικά, είναι απολύτως διασφαλισμένη η σταθερότητα της ρωσικής οικονομίας», δήλωσε ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

Τα ρωσικά έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου, το βασικό εξαγώγιμο προϊόν της χώρας, έχουν μειωθεί διότι η Μόσχα αναγκάστηκε να το πουλήσει με μεγαλύτερη έκπτωση στις διεθνείς αγορές λόγω των κυρώσεων από τη Δύση και της αμερικανικής πίεσης σε μεγάλους αγοραστές. Τα έσοδα επλήγησαν επίσης από το ισχυρότερο ρούβλι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress