Καταβολή 18,7 εκατ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ σε 8.648 παραγωγούς για ζημιές του 2025

Στην καταβολή αποζημιώσεων και κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους περίπου 18,7 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει το μεσημέρι της Τετάρτης, 26 Φεβρουαρίου ο ΕΛΓΑ.

Ειδικότερα, θα πιστωθούν αποζημιώσεις ύψους 18,3 εκατ. ευρώ σε 8.480 παραγωγούς, των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν ζημιές εντός του 2025.

Παράλληλα, για ζημιές που εντάσσονται σε προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, θα πληρωθεί ποσό 387.000 ευρώ σε 168 δικαιούχους.

