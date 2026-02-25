Ειδήσεις | Ελλάδα

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει τα «Βραβεία ΕΒΕΑ 2026»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει τα «Βραβεία ΕΒΕΑ 2026»
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα γίνονται δεκτοί έως την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), στοχεύοντας στην ανάδειξη της επιχειρηματικής αριστείας και των αξιών του επιχειρείν, ανακοινώνει την προκήρυξη των «Βραβείων ΕΒΕΑ 2026» σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες.

Για το έτος 2026, το ΕΒΕΑ προκηρύσσει τις κάτωθι κατηγορίες βραβείων:
1. Βραβείο Εξωστρέφειας
2. Βραβείο Έρευνας - Καινοτομίας
3. Βραβείο Νέου Επιχειρηματία
4. Βραβείο Αναπτυσσόμενης ΜμΕ
5. Βραβείο Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας
6. Βραβείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Ηγεσίας
7. Βραβείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού
8. Βραβείο Βιώσιμης Εταιρικής Διακυβέρνησης
9. Βραβείο Βιομηχανικής Παραγωγής
10. Βραβείο Επιχειρηματικής Παράδοσης και Προόδου

Προθεσμία: Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων (για έως τρεις κατηγορίες βραβείων) θα γίνονται δεκτοί έως την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026.

Δικαιολογητικά:
1. Εταιρική παρουσίαση
2. Οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων ετών (εάν υπάρχουν)
3. Σύντομη αιτιολόγηση της υποψηφιότητας

Πληροφορίες: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Εκδόσεων ΕΒΕΑ, τηλ. 210-3625342
e-mail: [email protected]

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Ιανουαρίου - Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Vodafone: Προχωρά σε αυξήσεις σε Vodafone TV και σε συγκεκριμένα πάγια

Πώς χωρίστηκε η πίτα του streaming το 2025 - Το νέο τοπίο στην αγορά της συνδρομητικής

tags:
ΕΒΕΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider